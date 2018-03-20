999元起！联想S5手机正式发布：第一款区块链手机

IT之家3月20日消息 今天下午，联想在北京召开了2018手机新品发布会，发布会上，联想集团副总裁常程宣布了联想新款手机S5。

S5采用了全金属机身设计，最薄处只有3mm，采用了分辨率为2160X1080的18比9全面屏设计，配置方面，搭载了骁龙625处理器，前置1600万像素，支持100级AI美颜，支持人脸解锁，后置1300万+1300万双摄像头、支持3D降噪等。

此外，相机还支持万能扫码相机，支持扫码OFO、摩拜、天猫、京东、淘宝等常用App。

京东自营预约：手机 | PC

续航方面，S5采用了3000毫安时的电池，支持变频省电4.0系统，两天一充，重度使用23小时，根据性能的动态调节，节省功耗。

全新的ZUI4.0系统，加入了进程速冻功能，独创安卓应用第三态，支持U-touch 4.0功能，支持全面屏手势操作。ZUI4.0加入了一个全新的功能——AI乐语音，可以通过语音助手进行“发红包”等常规操作。

S5也是联想的第一款区块链手机（官方暂未透露具体玩法），价格方面：

3+32GB为999元

4+64GB为1199元

4+128GB为1499元。

现在已经开启预约，将于3月23日正式开售。



此外，发布会上联想还发布了一款型号为DP-20的双发声单元HiFi耳机，售价为39元。

联想还发布了联想K5、K5 Play两款手机和一款售价129元的智能手表，稍后IT之家将为小伙伴们带来详细报道。

一图看懂联想S5▼