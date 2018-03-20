1999元起！华为nova 3e手机正式发布：2400万前置自拍

IT之家3月20日消息 今天下午，华为在位于长沙的湖南国际会展中心召开新品发布会，正式发布了新一代全面屏手机nova 3e。华为nova 3e宣传语为“高颜值爱自拍”，由著名影星关晓彤代言。

外观方面，华为nova 3e采用5.8英寸异形全面屏设计，屏幕比例为19:9，分辨率为2280×1080，机身重量仅为145g，手感非常不错。

配色方面，华为nova 3e有幻夜黑、樱语粉、铂光金、克莱因蓝四种可选，其中最特别的克莱因蓝来源于法国艺术家伊夫·克莱因。

拍照方面，华为nova 3e全球首发索尼2400万传感器IMX576，分辨率提升20%，暗光噪点降低33%，色彩还原度提升26%。

除了硬件上的提升，华为nova 3e在软件上也进行了升级，采用自然美颜算法，可以做到自然均匀的肤色、水润通透的肤质等，还支持趣味变妆，川剧变脸等创意功能。

华为nova 3e后置1600万虚化双摄，由1600万主镜头+200万专业虚化镜头组成，支持人像模式、大光圈模式等，支持先拍照后对焦。

华为nova 3e支持人脸解锁功能，可以做到抬腕亮屏、瞬间面部识别，还支持智能锁屏通知，信息来电提示内容因人而异。

体验方面，华为nova 3e运行基于Android 8.0的EMUI8.0操作系统，，性能提升12%，应用响应速度提升15%，支持智能内存调度，以及服务直达、一键分屏、一“芯”两用双蓝牙等功能。

其他配置方面，华为nova 3e配备4GB内存+64/128GB存储，支持9V2A快充。

售价方面，华为nova 3e的4+64GB版本售价为1999元，4+128GB版本售价为2199元，将于今晚（3月20日）18:08开启预售，3月27日10:08正式上市开售。

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除了nova 3e，华为还发布了华为补光灯自拍杆和华为全景相机。蓝牙外接自拍杆，三档不同亮度随心打光；全景相机360度拍摄，全景直播，多种特效。售价方面，华为补光灯自拍杆售价为139元，华为全景相机售价为899元。

发布会最后，华为还宣布对nova 2s的售价进行调整，其中6+64GB售价为2799元，6+128GB售价为3099元。