vivo X21乌镇发布会专访：屏下指纹背后付出很多努力

2018年3月19日·乌镇，vivo智能手机举办“触幕·倾心”新品发布会，发布了vivo X21屏幕指纹手机和vivo X21两款产品。凭借领先的屏幕指纹和优异的拍照体验，特别是全新加入的Jovi AI助理和众多人工智能应用，使vivo X21系列有望成为新一代爆款明星产品。

发布会结束后，vivo面向包括IT之家在内的众多媒体对X21的设计、体验、产能以及整个手机行业等话题进行了深入的讨论。

下面是具体采访内容（有删减）：

Q：我问一下两位产品经理一个问题：最终公布的价格指纹版和非指纹版价差400元，这400元是不是就是平价版指纹的价差？这台机器需要400元，这个成本对你们来说接受度怎么样？另外作为第一家这样做的企业，会不会导致良品率不高、导致一些库存的问题？谢谢。

vivo赵典▲

赵典：这个价差我们之前在两次发布会都讲过，屏下指纹背后有付出过很多努力，跟前端供应商合作到现在为止，已经长达快两年时间了，这个投入是非常巨大的。为什么需要自主建设工厂呢？如何能够测试快速指纹版本是否合格、是否能上项目呢？需要不断调试出一版后立刻生产、生产后立刻测试、测试得出结论后再不断往复，即使这样我们还用了一年多的时间。这一版本现在已经相对成熟了，而且我们加入人工智能算法，大家使用之后使用体验会越来越好，不仅安全，而且成功率、流畅度都会比较高。

Q：现在是“智能手机产业变革巨大机遇。”赵总今天讲了很多AI的内容，现在软硬一体，利用算法提供人工智能已经是比较普遍的方案了，那么我们在AI技术研发上，有什么障碍或者挑战？是怎么克服的？另外您刚才讲了，在指纹测试这块投入了巨大精力，有没有具体的数据？投入了多少资金、人力？

vivo韩伯啸▲

韩伯啸：之前内部我们也做过消费升级时代技术发展内部报告，可以跟大家简单沟通一下。现在市场和技术有两个共同趋势：一个是现在消费升级，主力会逐渐转移到年轻人身上，这群群体其实对我们品牌来讲是机遇。同时在技术方面，我们在明年会进入5G时代。5G时代跟过去有什么不一样？第一个人类进入千兆互联的时代。从过去手机是人和数字世界进行沟通，变成了人和现实世界以及数字互通的渠道，也就是说它会有大量的信息，应该说巨量的信息。

千兆时代随时随地跟周边的环境通过手机进行交互、进行交流。这里面需要巨量的处理性能是目前传统的智能芯片不能支持的，不光硬件，也包括软件，以前的智能逻辑是无法支持的，必须是AI的人工智能。刚才记者也提到关于芯片的问题，其实我们这次跟高通一起合作，主要是把原有的特别是图像处理包括图像接收处理和计算处理、GPU这块的东西单独拎出来做了神经网络式新的内部运算模式。相比起来目前行业的发展也有它本身的优势，我们行业现在有两种：一种是高通；另外一种是单独的新的模块。高通也算是模块，只是它利用的是多个不同维度的模块，而不是独立的模块。这两条路我认为在未来会逐渐融合成为同一条路，为什么呢？AI需要的算法、技术的支持不是一家一人能够完成的，一定是整个社会、整个世界上中国、美国所有的研究所、不同的团队，用自己的想法去写AI的模型、做AI的训练。其实这个流程不是一家能完成的，所以说如果你只限定为一家自己的一套逻辑的话，可能你这个逻辑跑到平台上面性能非常好，但是可能算法非常少。

举个例子，假如说如果你用一个独立的、自有的处理能力，可能它处理你自己专门写的算法性能很强大、得出的分数很高。但是你可能只有这么几种，因为你能写的算法就这么多、你的能力不是无限的，而660AIE是目前现有的刚才赵典提过了无论是各种各样的JAVA规范的还是美国的、中国的所有人写的AI算法全部都能拿过来算，也就是把所有的AI模型全部用来跑的话，那么660AIE性能得分反而是比较领先的，它的兼容性是非常非常好的，解答了关于芯片和平台的问题。

指纹这块我们搞了很久很久了，开始确实冒了很大的风险的，包括现在。我之前跟几位同事沟通过这个问题，它应该算是凝结了全世界最强的供应商包括美国的、中国台湾地区最强的IC和算法的供应商。

我们去年在还没有落地的情况下、没有量产项目的情况下，其实也是为了让供应商能持续投入，提前把IC定了二三十万的数量，在还没有通过和实践的情况下就做了这件事情。冒着直接报废的风险来做这种事情。

Q：Jovi人工智能在软件算法和硬件依赖方面，哪方面更多？它们的比例是什么样的？vivo有没有可能说未来推出一款专门针对人工智能的芯片？Jovi其实是我们初代的人工智能模型，它未来迭代和演进路线是什么样的？第二个问题是咱们这次采用玻璃材质的背面，关于无线充电部分咱们的进度是什么样的？

韩伯啸：其实我刚才也说过了，我们可能在3-10年中长期的目标是让AI成为未来万物互联，人通过手机与自己身边所有环境和数字世界重新建立桥梁的关键，就是要靠AI去处理这样大的数据，这是未来的长期目标。未来Jovi会往这个方向发展。

Q：我想问一下赵典“网红”，因为咱们刚才提到过有屏幕指纹识别技术以及X21也支持面部解锁，我们之后的产品会不会更加侧重于哪一个方向呢？还是说这两种识别方式一定会一起加大投入在研发上？

赵典：我们目前两个都有而且还做的很不错，未来我们做哪一个取决于我们做这件事情的初衷是什么。指纹现在大家的习惯还没改过来，非常方便而且确实很炫酷，短期看来它一直都是手机解锁的不二选择。在面部识别这块包括现在安卓安全性也都没有达到，如果说我们想去布局Jovi这些东西一定要着眼于更加丰富的技术上，比如说未来的AR技术以及跟虚拟现实相结合，就是更长远的技术。结构光也是非常非常贵重、精密的东西，肯定不会只用来做面部解锁这种简单的工作。

Q：还有一个问题，游戏手机现在是今年的话题，vivo在这方面有什么相关的动作？

赵典：我们肯定还是会继续把最核心的精力都投入到大众玩得最多的游戏当中，无论是之前的《王者荣耀》还是后面的“吃鸡”包括未来都会有不断的新的王者在这个领域诞生，我们会跟得非常紧，这块我们一直都遵从着“消费者在哪我们就去哪”，另外在游戏优化这块基础功能已经做好迭代了，未来就是基于AI给游戏提供更好的保障。大家也可以用我们的手机多玩一下、可以体验一下，确实很流畅。

Q：刚才提到AI很多应用会借助于骁龙的660AIE版本，vivo会不会有独占期？稍后一段时间内会不会看到其他厂商也会有？

韩伯啸：这确实是高通和我们一起规划合作的，不过量是比较少的，但主力会供应给我们产品。在新产品上面我们拥有千万级的使用量，所以目前在这个情况下会主供我们，其他家也会有一些但是量偏小。

Q：既然X21主打是屏幕解锁，为什么会有一个低版本是没有屏幕解锁的呢？这是出于什么考虑的呢？

韩伯啸：这个刚才我其实也讲过，现在行业里面大批量一般有这么几种情况：一家企业或者以一家为核心的供应商，能够实现类似于一些银行客户是我一家给你搞定。从算法-软硬到生产的模式都搞定，甚至可以给ODM做生产，但是这个东西现在还没有。如果现在华为可能需要两个供应商才能做到从上到下的一条龙，现在可能是5-6条龙，4家加起来可能都做不完，而且都是国际上最顶级的美股上市公司。公司投入最精尖的人去做，确实是非常难做。我们大批量技术上没问题，但是做起来真的没有那么容易，现在vivo作为屏幕指纹的核心在整合供应链上面做IC的做不了贴合，做屏的按说目前做屏幕的东西都是屏幕厂给贴合，做盖板的也贴不了，还要专门找一家有最先进贴合技术的厂去贴合。这个东西做出来以后，IC做成什么角度？因为显示屏上面是有间隙的，射光和反射回去的光是有间隙的，跟屏幕里面的间隙怎么样对应才能把指纹的光和收回去的光做到最清晰的图像，这都需要不停调试的，安装厂商、装配厂商和生产厂商需要非常强悍的生产能力。我们有在工厂里面做了10年以上的老工人，大家都觉得工人在我们国家其实是最宝贵的财富，有高端智能制造能力的人，随时做调整。可能他今天临时手工要做几百台出来研究一下，感觉不行要换一下，大规模生产达到几千万级别的量确实是比较难的，也没有办法。我们现在也没有可对比的，只有我们一家在搞，上一次是六位数级别，这次是七位数级别的，是很大的进步了，比起1月份已经是10倍的在增长了，这个数量能够满足大量的消费者。

Q：提到X21的屏占比达到90%以上，下面还有一点点小下巴。我看到SIM卡已经移到下面去了，阻碍去掉下巴的东西是什么？如果要去掉还要做什么工作？

赵典：比较简单，就是需要柔性屏幕，屏幕的底段需要弯折这样就可以彻底去掉下巴。但是只为这么一件事第一是成本非常高、第二是它的产能也是跟不上这种量级的产品。

Q：我想问一下适配这方面需不需要和厂商进行合作？另外进度会怎么样？因为我发现现在目前真机上面很多方面还是黑的。另外X21为什么没有做大小屏的两种设计？谢谢。

赵典：异型屏适配这块是需要和第三方厂商进行接洽的，是一起来做这件事的，因为每一家异型屏的具体尺寸都有所不同，所以没有办法以统一的标准让他们去做，这也是导致进度缓慢最重要的原因。我们是春季最早发布的异性屏手机，几乎是最早的，我们到现在为止基本上已经有50-60以上，我们预计到这个月TOP100的应用都可以覆盖到，这是我们正在努力的目标。

大小屏两个原因：最重要的就是全面屏的到来。还能跟以前小手机相同的手感就能用6.28的屏幕了，这时候为什么还需要大屏？另外大屏在达到一定尺寸以后，尤其是6寸以上边际效应越来越低，现在你说喜欢大屏其实就是喜欢巨屏，这样的消费者是越来越少的。整个中国市场也在回归对屏幕尺寸的理性，最终可能会稳定在某一个数值上下。

Q：刚才在发布会现场的时候演示了一个功能，所有的APP可以免流量下载、免安装使用，这个功能是怎么实现的呢？它和微信小程序之间差别在哪？

韩伯啸：这个其实是安卓国内9家大厂商，明年会在北京做发布，你们可以关注一下。我们不会把这个功能归功于我们自己，确实从去年开始筹备的，我们几家大家一起合作改变安卓市场的生态。大家也知道为什么很多人对安卓体验会有诟病，因为安卓第三方是管理比较混乱的，大家希望把安卓第三方能够让消费者体验更好的方式呈现给大家。其实明年会有，包括名字可能也不叫免安装应用，没正式发布之前网上有些信息，我们也不方便用联盟官方的名字在这里，确实很神奇，跟过去传统的项目有差别，为什么？虽然源代码是写在网页上面的，但是所用的框架是各个厂商一起努力用安卓的底层、安卓本身运行本地APP的框架来做的，用起来虽然说它不像本地APP那么完整、那么多功能、那么多界面，但是它包含主要功能的情况下用起来跟本地APP的体验很像，不会载入很长时间，整体的运营程序还是有很大差异的。源代码在云端但是运行所有的编译手段是通过本地来做的，我自己头一次接触也觉得很神奇，一年之内大部分应用都不用再下载了，除非是深度的玩家比如说你是豆瓣的豆友或者虎扑的网友，天天玩这种的，平时大部分的基本上都不用下载了，这个功能也是蛮神奇的。

Q：这个功能是不是对标微信小程序的？

韩伯啸：我觉得应该也没有这么针对，微信很多是服务于个人的。我用过小程序、我们自己也尝试建立过小程序，很多是服务于个人的，各种各样的开发商。我们这个应用更多是偏向于传统的大型厂商，大家现在追求的是活跃量而不是下载一个放到那一年不用，这种对厂商来讲是没什么用的。