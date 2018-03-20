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联想K5手机/Watch 9手表现场实拍图赏

2018-3-20 19:15:33来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月20日消息 今天下午，联想在北京召开了2018手机新品发布会，除了第一台区块链智能手机联想S5以外，联想还发布了两款百元机K5和K5 Play。

价格方面：

2+16GB为699元

3+32GB为799元

配置方面，K5 play搭载了1300万+200万的后置智慧双摄，前置800万的100级AI美颜，支持人脸+指纹的双重解锁，处理器方面为骁龙八核处理器，屏幕为5.7英寸的全面屏，支持U-touch 4.0全面屏操作手势。

联想K5▼

K5 play3月20日正式预约，4月17日开售。

联想K5配置方面，采用了64位八核处理器，5.72英寸的全面屏，800万前置、1300万+500万后置双摄，价格为899元（3+32GB），3月20日正式预约，4月10日正式开售。

此外，联想还带来了一款售价为129元的智能手表和39元的耳机。

联想Watch 9智能手表采用人工蓝宝石玻璃设计，支持防水功能，可以记录使用者的运动状况，售价129元，3月23日开售。

下面一起来欣赏下IT之家带来的现场实拍图赏吧~

联想K5手机▼

联想Watch 9▼

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首款区块链手机！联想S5现场实拍图赏

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关键词：联想K5联想Watch 9

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