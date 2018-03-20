红米Note 5 MIUI 9.5稳定版重磅特性曝光：基于安卓8.1，支持Project Treble

IT之家3月20日消息 Project Treble作为Android 8.0的一个原生特性，解决了大部分安卓手机用户的一个痛点：系统升级。支持PT特性的安卓手机，在升级安卓版本的时候将会变得更加快速。

今天，来自xda的消息显示，有网友在印度版的红米Note 5 Pro手机上刷入了红米Note 5国行版本最新的MIUI 9.5稳定版系统（版本号：9.5.4.0OEICNFA）之后，发现该版本系统基于安卓8.1打造，并且支持Project Treble。

换言之，红米Note 5将很快升级到基于安卓8.1的MIUI 9.5系统，并且支持PT。

红米Note 5是小米于3月16日发布的新款红米手机，搭载高通骁龙636处理器，配备3/4/6GB RAM+32/64GB ROM，5.99英寸FHD+ 18:9全面屏；依然4000mAh超长续航，支持快充；全网通5.0，双卡双待双4G，打游戏时接电话也不掉线；MIUI 9全面屏手势，手机操作更便捷。

拍照方面，红米Note 5被称为千元机中的拍照专家，AI双摄，1200万Dual PD双核对焦，500万像素景深镜头，1.4μm超大像素，暗光拍照更清晰；AI人像模式，边缘识别更准确，背景虚化更自然。

红米Note 5手机已经于今天上午10:00正式开售，喜欢这款手机的小伙伴可以点击以下链接前往京东购买。

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