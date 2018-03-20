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魅蓝E3发布前出招：以旧换新最高涨50元，购机最高补贴150元

2018-3-20 20:43:10来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月20日消息 魅族科技已经宣布将于3月21日下午14:30在北京演艺中心举办“魅蓝E3新品发布会”。在发布会前，魅蓝官方宣布了一项消息，用户参与以旧换新活动最高补贴150元。

今天晚上，魅蓝官方宣布，将于3月21日-4月10日开展mCycle以旧换新活动：

魅蓝Note3、魅蓝Note5、魅蓝metal、MX5、PRO 5回收金立涨50元；

使用回收金购买魅蓝E3、魅蓝S6，可获得20%回收金的补贴，最高补贴50元；

使用回收金购买魅蓝Note6，可获得30%回收金的补贴，最高补贴100元。

根据之前的消息，魅蓝E3将会搭载高通骁龙636处理器，GPU为Adreno 509，配备6GB RAM+128GB ROM，屏幕分辨率为2160x1080，系统运行安卓7.1.1。

拍照方面，此前李楠表示魅蓝E3将会搭载新的CMOS，甚至比Note6更好，IT之家获得的消息显示，魅蓝E3这次会用上小米MIX 2S同款的索尼IMX363传感器，这颗传感器为1200万像素，1.4μm，支持Dual Pixel，支持场景识别、人物跟踪、自动HDR等功能，还具有AI功能的加持。采用后置双摄。

此外，魅蓝E3还将提供熊本熊定制版本。售价方面，目前曝光的价格为2299元。

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关键词：魅蓝E3以旧换新

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