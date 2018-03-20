【IT之家评测室】三星S9+高清图赏：攀寂寞的美，防汹涌的水

IT之家3月20日消息 3月6日，三星在广州发布了Galaxy S9以及Galaxy S9+手机，售价为5799元起。IT之家拿到了国行版三星S9+谜夜黑真机，现在为大家带来上手实拍图赏。

尽管在S9系列产品上三星添加了夕雾紫这一新配色，但纵观S7系列之后的三星旗舰产品设计，黑色无疑更受到大多数的男性用户以及商务人士欢迎。在外观上，三星S9+与三星S8+相比并没有太大的变化，但新增的双摄像头设计以及人性化的指纹识别都在意味着，在这款产品上三星考虑到了用户的使用习惯，针对此前S8系列的吐槽点进行了着重优化，使得这款旗舰产品更趋完美。

作为在全球首发高通骁龙845移动平台的产品，三星Galaxy S9+采用了6GB RAM+64GB ROM起步的存储空间，6.2英寸的全视曲面屏。S9+屏幕比例为18.5:9，分辨率为2960×1440，电池容量为3500mAh。

三星S9+采用的双摄像头，其中双1200万像素，主摄与S9一致。均配备超疾速全双核传感器，支持960fps帧率的慢镜头播放。支持自动对焦以及双OIS光学防抖（F1.5/F2.4），S9系列均配备了前置前置F1.7大光圈的800万像素镜头。

得益于经典的全视曲面屏以及非刘海设计，顶级的配置，这款产品将在2018年上半年的高端安卓旗舰手机市场上占有一席之地。如果你对于类iPhone X的刘海不感冒，这款产品可以给你不跟随的选择。

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