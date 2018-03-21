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小米MIUI 9.5国际版稳定版开始推送：超30款机型将获更新

2018-3-21 8:02:54来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月21日消息 小米今日在官方论坛公布，目前MIUI 9.5国际版稳定版已经开始推送给红米Note 3特别版、红米Note 3高通版、红米Note 4高通版、红米Note 4X、小米Max和小米Max Prime。

MIUI 9.5基于Android Nougat 7.0，带来了全新的通知样式以及快速回复功能，UI设计方面也有很多更改。

小米表示，如果你正在使用上述设备并且没有收到更新，请不要担心，会尽快向所有用户推送更新。

另外，除了上述机型之外，小米还公布了将获得该更新的其它机型和预计推送时间，具体如下：

3月底：红米Note 3特别版，红米Note 3高通版，红米Note 4高通版/红米Note 4X，小米Max，小米Max Prime，红米3S，红米4 Prime，红米4A和红米Note 4 MTK版。

4月初：红米Note 5A Prime /红米Y1，红米Note 5A /红米Y1 Lite，红米5A，红米5 Plus，红米Note 5，红米5，小米Max 2，小米5，红米4X，小米6和小米MIX 2

4中旬：小米Note 2，小米5s，小米MIX，小米Note 3，小米5s Plus，红米Note 2，红米3，红米4，小米3，小米4

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关键词：小米MIUI

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