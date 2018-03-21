同是千元机，荣耀7C/红米Note 5/联想S5你会买哪款？

IT之家3月21日消息 3月之后，国产千元机大战正式打响，尽管去年以来手机元器件价格的上涨，但国产手机还是把价格压到了最低。

而比如双摄、人脸识别、全面屏等这些原属于高端机型的配置也进一步地打探到了千元机身上。

昨天，常程回归联想之后推出了首款手机——S5，S5搭载了骁龙625处理器，价格为999元起。随着S5的加入，千元机大战火药味渐浓。IT之家这里不妨做一个调查，挑选三款最新发布的最具代表性的千元机产品：荣耀畅玩7C、红米Note 5、联想S5。

面对这三款手机，你会如何选择呢？