1799元起，魅蓝E3真旗舰手机正式发布：搭载骁龙636，6GB标配内存

IT之家3月21日消息 今天下午，魅族在北京发布了魅蓝E3新品手机，全系配置6GB内存，64GB存储版售价1799元，128GB存储版售价1999元，今天下午16:00 魅族商城、天猫、京东、苏宁正式预约，3 月 26 日抢先预售，3 月 31 日全平台同步首发。

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魅蓝E3搭载In-Cell全贴合5.99英寸18:9全面屏，2160*1080分辨率，达到83%的NTSC色域。

魅蓝E3拥有7.6mm纤薄机身，接近黄金钝角的边角弧度曲线，背面摄像头的圆弧凸起与机身格外融合，整个背面的一体化达到新高度，圆润轮廓带来视觉弹性。

魅蓝E3新增配色，不仅有超强一体感的磨砂黑，稳重深邃；还有细腻而光泽的香槟金，清新俏皮；更有经过237次微调的全新颜色——丹青，加上一抹红色电源键点睛，与众不同。

魅蓝E3配置高通骁龙636处理器，采用14nm制程工艺，8核心最高1.8GHz，Adreno 509 GPU，相比上一代性能提升40%。

魅蓝E3全系标配6GB LPDDR4X内存，选配64GB存储和128GB存储，通吃7款热门手游。

魅蓝E3后置双摄1200万+ 2000万像素镜头，主摄索尼IMX362，1.4μm超大感光面积，全像素双核对焦，所见即所拍；副摄索尼IMX350，人像背景虚化更自然。两颗强力模组搭配，实现真正的2.5倍无损变焦。蓝宝石玻璃保护下的镜头，优雅耐用。

得益于高通旗舰级Spectra 160图像传感处理器。它强悍的处理性能，加上在对焦、曝光、白平衡、降噪锐化等方面的优秀表现，让夜景更纯净，虚化更自然，留住的瞬间更美好。

魅蓝E3搭载全新的快充方案——Cold mCharge，该机配置3360mAh电池，搭配20W低温快充，结合Flyme充电管理机制，充电更快更高效，温度更低更安全，30分钟即可充电53%。

魅蓝E3经过毫米级微调的侧面指纹，继续尊重操作习惯和机身美感，更精准贴合手指，0.2s开启，让你左右手操作同样舒适自然。同样适配支付宝和微信指纹支付。

魅蓝E3还有最懂你的「小圆圈」，魅蓝独有的Super mBack和压力感应芯片将继续升级你的单手操作。一点一按，一触一滑，多种交互毫秒级响应，尽在指尖。体验过，你就不会忘记。

魅蓝E3游戏模式增强，包括游戏加速、游戏助手、 游戏免打扰、游戏键盘、游戏弹幕通知、 游戏红包通知、游戏自定义禁用。

魅蓝E3经过数十项的地狱级测试，100% 的通过率，全国 500+ 的授权维修网点，可以说魅蓝 E3 真正达到了全民旗舰的要求。

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