3月份无线充盘点：苹果AirPower、小米MIX 2S、华为P20……

去年苹果iPhone 8/X新机全系搭载无线充电功能之后，瞬间引爆市场。刚刚过去的2月份MWC大会，我们看到无线充电有成为新旗舰标配的趋势，大会上亮相的众多新机均搭载这一功能，包括LG V30s THINQ、Nokia 7 Plus、Nokia 8 Sirocco、三星Galaxy S9 / S9+、SONY XZ2、金立M7 Plus等。

今年3月也会出现不少无线充重磅新品，接下来我们为大家盘点一下。

1、苹果AirPower上市

AirPower是去年9月苹果发布会上就已经发布的一款无线充电板，可同时为iPhone 8/X、AirPods和Apple Watch进行无线充电，但苹果当时似乎还没有做好这款新品上市的准备，表示2018年才会开卖。

去年11月份，充电头网根据供应链消息报道过关于AirPower的两则爆料：

1、苹果AirPower无线充电板已经量产，日产能60-80K，立讯精密独家供应；

2、上市时间为2018年春节后。

此后网上爆料给出确切时间，AirPower无线充电板与AirPods无线充电盒有望3月出货：来自百思买的线人的话称，该大型连锁零售商和苹果授权经销商，将于下月的同一天，开售AirPower无线充电板、以及AirPods无线充电盒套装。

近日，苹果宣布3月27日召开今年首场发布会，不出意外的话届时官方将会宣布发售以上新品。

2、小米MIX 2S

近日小米官方宣布将于3月27日发布小米MIX 2S，并放出官方海报暗示将支持无线充电功能。随后，小米CEO雷军在微博也直接证实了小米MIX 2S将搭载无线充电技术。这只是小米的第一款支持无线充电的手机，据可靠消息，随后发布的小米7、小米Max 3也将标配这项功能。

至于充电功率方面，据充电头网透露，小米MIX 2S与小米7都将支持与iPhone X类似的7.5W无线快充。参照之前小米生态链企业紫米科技在众筹的无线充电器，本次小米MIX 2S的无线充电功率很有可能是7.5W。至于无线充电板是原装标配，或者是单独零售选购，这点还得到发布会后揭晓。

3、华为P20保时捷版

3月6日，充电博主@充电头网放出爆料：华为P20保时捷版支持无线充电，配套的无线充电器月底将会同步揭晓。3月27日华为将召开新品发布会，相信届时将会揭晓。

关于华为无线充电，充电头网去年11月底收到消息称，华为的无线充在调试了：

1、输入兼容现有的FCP 9V 2A充电器、充电宝，大家手上的设备还能继续用；

2、支持快充，预计15W。

不过值得注意的是，15W功率只是当时的猜测，根据2018年的市场行情看来，市面主流无线充电功率为7.5W和10W，因此华为更可能采用的是这两者之一。而去年12月24日，充电头网更是从供应链获悉，华为新机无线充电将采用美国IDT无线接收方案。IDT这家公司的芯片方案在三星旗舰机中已经大量采用。

此外，近期充电头网从AirFuel大会现场了解到，华为正在研究类似苹果AirPower的多设备无线充电技术。相信在不久之后我们就能看到华为支持多设备同时无线充电的配件问世了。当然在这之前，首先得发布支持无线充电的华为手机、华为智能手表等设备。

总结：

苹果新款iPhone全系搭载无线充电功能之后，安卓阵营的几个大厂也陆续开始跟进无线充电功能，甚至有的还搭载了无线快充技术。无线充电即将爆发，今年将是这项技术发展的至关重要的一年，你准备好了吗？