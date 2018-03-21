内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓手机

魅蓝E3 歼-20 定制版手机发布：1999元起，热血 IP镭雕工序极简设计

2018-3-21 16:05:28来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月21日消息 今天下午，魅族在北京发布了魅蓝E3新品手机，除此之外，还发布了魅蓝熊本熊酷 MA 萌定制配件，另外揭晓了给热血青年的更好的装备——魅蓝E3 歼-20 定制版手机，其中魅蓝E3 歼-20 定制限量版 1999 元，定制典藏版 2499 元，4 月 9 日首发预定。

热血 IP，用镭雕工序和抽象极简设计，搭配内敛纹路和微米级凹槽，加上 Flyme 全套主题、精致卡针、纪念卡片、保护壳，更有典藏版 1:60 真机模型的深度定制。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：魅蓝E3歼20

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10