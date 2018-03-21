魅蓝E3 歼-20 定制版手机发布：1999元起，热血 IP镭雕工序极简设计

IT之家3月21日消息 今天下午，魅族在北京发布了魅蓝E3新品手机，除此之外，还发布了魅蓝熊本熊酷 MA 萌定制配件，另外揭晓了给热血青年的更好的装备——魅蓝E3 歼-20 定制版手机，其中魅蓝E3 歼-20 定制限量版 1999 元，定制典藏版 2499 元，4 月 9 日首发预定。
热血 IP，用镭雕工序和抽象极简设计，搭配内敛纹路和微米级凹槽，加上 Flyme 全套主题、精致卡针、纪念卡片、保护壳，更有典藏版 1:60 真机模型的深度定制。
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