小编看魅蓝E3发布会：异域风情的小姐姐让人眼前一亮

IT之家3月21日消息 魅族今天在北京发布了魅蓝E3新品手机，该机拥有7.6mm纤薄机身，接近黄金钝角的边角弧度曲线，竖置双摄像头的圆弧凸起与机身格外融合，整个背面的一体化达到新高度，圆润轮廓带来视觉弹性。另外魅族官方还与中航合作定制了“魅蓝E3歼-20限量版”，霸气十足。

魅蓝E3的配置与价格都与其热血青年的定位非常匹配，整部手机有非常多的看点，不过小编发现会场上看点可不只有手机哟。发布会结束后小编马卡正要前往体验区打算一睹E3的真容，不过他还没走到体验区就被围观的人群吸引了。

“这是什么？？哇！！还有好看的小姐姐，魅蓝E3被小姐姐拿在手里闪闪发光.....别说这魅（xiao）蓝（jie）E3（jie）的颜值还真的挺高。”

说话的功夫，马卡就掏出手机将如此美妙的场景记录了下来，当然独乐乐不如众乐乐，大家看看这部“热血青年新旗舰”怎么样？

发布会上李楠表示，魅蓝E3并非只为男生准备，女生也是魅蓝的大客户群。好了，下面有请我们帅气的小哥哥登场～～～～

▲什么？你说这身飞行夹克的上身效果很帅？那就快去预定“歼-20”典藏版E3吧，除了有限量的飞机模型附送，还有帅气的飞行夹克包邮到家。

不知各位网友看完这么多张“魅蓝E3”的特写感觉如何，你又最喜欢哪“部”魅蓝E3呢？如果你也想像图中的小哥哥小姐姐一样闪耀，那就快给自己买一台魅蓝E3吧。

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