辣品安卓版3.10大更新！消息盒子！补签！签到提醒！

辣品安卓版3.10更新发布！

刚才发布了辣品iOS版的3.12新版本，现在安卓版也一并奉上，功能改进保持了一致 —— 原本在IT之家App 6.0里面要提供的一些功能，都预先在辣品上放了出来，消息盒子！补签！签到提醒！ 签到日历也做了改版，支持查看历史签到信息了！

接下来的版本还会有大的变化，颜值会和IT之家App 6.0保持一致，美的不一般。欢迎体验！

辣品安卓版 3.10 更新亮点：

新增：页面 - 「我的消息」页面，辣品提醒消息不再错过

新增：功能 - 签到日历改版，支持查看历史签到信息

新增：功能 - 签到支持漏签补签功能（补签卡可以在金币商城购买）

新增：功能 - 签到支持消息提醒功能（签到页面可以开关并设置提醒时间）

期盼五星……



全新产品绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！

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版本：安卓/iPhone/iPad/Win10 UWP/WP8.1/Chrome扩展

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一、关于辣品



辣品，赚尽便宜！——大品牌，大优惠。火辣的商品，火辣的价格，辣品致力于打造优质品牌的优惠券发布、购物指南和导购平台，所有的商品都是来自天猫品牌店或京东自营，品质信誉大严选。

辣品依然是全平台产品，现已经推出安卓版本、Win10 UWP版（支持桌面模式和手机模式）、iPhone版、iPad版，还特别提供Chrome核心浏览器（如旗鱼浏览器）的插件版本！

二、辣品部分界面截图

▲ 辣品安卓版3.0全面焕新，评论+收藏+辣度

▲ 大品牌商品的优惠券，一直主打

▲ 商品优惠算啥，还有大堆的福包（福利+红包）

▲ 看看大家怎么评点这个宝贝

▲ 畅言宝贝的好与差，教教或者学学剁手之道

▲ 方便的“我”

▲ 语音搜索，方便的很

▲ 百元券让人心颤，千元券时有出现

三、下载信息



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