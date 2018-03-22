三星苹果手机成本对比：S9+稍高于Note8，但低于iPhone X

IT之家3月22日消息 事实证明，三星Galaxy S9 Plus的制造成本比Galaxy Note 8稍高，但比iPhone X少。

据外媒androidauthority报道，近期，Tech Insights创建了一张表格，比较三星旗舰产品的销售成本，并将其与iPhone 8 Plus和iPhone X进行对比，你可以在下面看到这些信息。这些成本估算大多是基于具体数据，而不是“根据旧设备价格的逐渐下降进行调整”。

Tech Insights的估计表明，虽然iPhone X的商品成本高于三星当前的旗舰产品，但他的处理器成本与搭载Exynos的Galaxy S9 Plus却非常接近。例如，在Galaxy S9 Plus中找到的处理器价格为67美元，其中内置了LTE调制解调器。另一方面，iPhone X的处理器和LTE调制解调器分离，它们的成本大约相同：64.50美元。

Galaxy S9 Plus拥有可变光圈镜头以及长焦镜头，与iPhone X的43美元相比，其成本高达48美元。同样，在Galaxy S9 Plus内部发现的6 GB LPDDR4X内存价格为39美元，而iPhone X的3 GB LPDDR4内存估计为25.50美元。但是，iPhone X的非电子组件成本要高得多。

至于他们的屏幕和存储器，三星的组件成本可能会稍微低一些，因为它们来自三星自己的子公司。

Galaxy S9 Plus与三星以往的旗舰相比如何？目前的旗舰产品和去年的Galaxy Note 8之间没有太大的差别。Galaxy S9 Plus和S8 Plus之间的区别更大：今年的S系列旗舰产品比去年价格高出40美元，主要原因在于新的RAM内存（从4 GB增加到6 GB的RAM）和双镜头相机。