站在智能手机行业当前的节点上眺望未来，可能你会看见由全面屏、5G、柔性弯曲屏、人工智能……等等这些精巧画笔勾勒出的美好图景，但在这中间横亘着山和大海。美好的图景终究会变成现实，但我们更关注的是谁在奋力越过山海，谁被时代裹挟着前进。

站在美好的未来回望过去，可能你会发现行业中的绝大多数都是被时代推着走，步履蹒跚而尴尬。当前的尴尬，就是全面屏风潮就吹出的怪现象——危险的刘海。

苹果在2017年秋季正式推出了iPhone X，其搭载的“刘海屏”成为了人们热议的焦点，由于目前技术发展的局限性，“刘海屏”成为在现实面前妥协的产物。即使是苹果这样的科技巨头也不能避免。

平庸的“刘海”千篇一律

然而，正是这种“妥协”的产物，却引来犹如过江之鲫般的效仿，特别是漂洋过来来到国内后，时人皆以留刘海为重，蔚为壮观。

IT之家小编粗略一算，除了刘海鼻祖iPhone X，目前已经有超过20家安卓手机品牌将采用“刘海屏”，其中不乏我们熟悉的大品牌。可以看出，历史总是“转圈式”发展，撞完背面撞正脸，虽然技术在不断演进，但智能手机市场依然甩不开“同质化”的标签。

不过厂商似乎不会想到，现在的消费者已经不像以前那样盲目跟风，互联网的存在也让信息传播扁平化，我们可以有更多的渠道获取手机的信息，厂商也不能依靠信息不对称的优势“巧取豪夺”，现在消费者可以通过口袋里的钱来对手机厂商进行投票，而不是仅仅做一只待宰的羔羊。

战场不止“刘海屏”一种武器

去年的“全面屏”热潮就是一个很好的例子，随着小米MIX手机的流行以及相应技术的成熟，各大厂商蜂拥而至地推出自己的“全面屏”手机，无论是千元机还是旗舰手机，“全面屏”似乎成为了厂商们的标配，有统计机构统计2017年全世界一共发售了超过100款全面屏手机。但是到了2018年，这些手机有多少被人们所熟知并且认同呢？

显然在目前国内手机近乎饱和的大背景下，消费者更加追求的是具有个性化或者性能出色的手机，采用公模制作的“全面屏”手机在热潮之后早已尸骨无存，淹没在茫茫机海中。

相信今年可预期的“刘海屏”手机也将是绝大部分手机厂商手上的利器，但可悲的是这也是这些厂商唯一能够与其他厂商相互对抗的资本，当“刘海屏”手机在市场上短兵交接，接下来比拼的就是手机背后的内涵以及科技，显然失去了“刘海屏”之后的大部分手机就像是失去了武器的士兵，在残酷的战场上只能被无情地杀戮，给人的印象便是手机厂商仅仅发布了这么一款手机而已。

IT之家在3月初曾做过一次《国产机跟随刘海屏，会影响你对他们的打分么？》的调查，结果显示，大部分IT之家网友对于厂商跟风“刘海屏”持有否定的态度。在这次调查中，共有6305位用户表达了自己的看法，其中5000名用户表示对于国产手机跟随“刘海屏”的反感，占到了79.3%。

在编辑部的日常讨论中，各位编辑纷纷对“刘海”发表了自己的看法。随后座谈刘海，刺客说：蹒跚学步时的模仿临摹不可怕，怕的是抄袭成了惯性，低成本的获取新设计成了自然而然，我们的国货就没有核心竞争力，没有了未来出头之日。

对于用户来说，完全的跟风显然不会让他们买单。那么手机厂商是不是就被拘泥于“刘海屏”而无法逃脱同质化的魔咒呢？显然不是，因为还有手机厂商在为创造新的手机外观而做着不断地努力。

创新的企业“万里挑一”

在“刘海屏”的模仿秀中，还有很多厂商并没有跟随这股妖风，而稳扎稳打地继续自己的步伐，比如安卓市场的领头羊三星，我们可以看到在旗舰手机Galaxy S9/S9+中，三星继续沿用了S8的外观，主打更加强大的拍照性能，同样获得了消费者的好评。当然我们也要清楚地看到，三星对于“刘海屏”不感冒的背后是依靠其强大的科研实力以及海量的专利做基础，三星对于手机研发的投入可谓天文数字，而强大的垂直整合能力也让三星拥有资本来对“刘海屏”说不。

相信大部分厂商并没有三星这样的实力和魄力，于是在外观上进行创新便是这些厂商获得用户口碑的保证。在2016年底，我们见到了小米和他的全面屏手机小米MIX，引起消费者和业界的欢呼，大家纷纷表示原来手机还可以这样做，小米和他的小米MIX引领了一波审美风潮。而到了2017年，当“全面屏”成为行业的一股风潮时候，小米则是继续改良自己的MIX手机，并且推出小米MIX2，同样受到大家的热烈欢迎。

时间到了2018年，“全面屏”的风潮似乎已经消散了一大半，而5G还处于襁褓之中，对于大部分的手机厂商来说，2018似乎是创新的洼地，此时国内厂商vivo又站了出来。就是这家经常被大家打上“高价低能”标签的厂商，不但推出了世界首款搭载屏下指纹的vivo X20手机，更是在MWC2018上展示了全新的概念手机——vivo APEX，引起了大家的热烈关注，尤其是手机前置面板接近100%的屏占比以及独特的弹出式摄像头，还有目前科技能够达到的半屏幕下压式指纹，都为vivo APEX带来了无尽的荣光。

尽管这款手机还处于非量产的阶段，但是看惯了沟渠浑水的我们，突然看到沧海，一时间还会在意能否横渡吗？

▲小米MIX早已圈了一波粉丝

这其实就是手机厂商的创新，尽管vivo和小米或许仍然会推出“刘海屏”手机，但是以上厂商发布的这些手机却改变了用户的固有印象，尽管跟随“刘海屏”是厂商正常的逐利行为，这本无可厚非，但是能够在一篇红海的手机市场中推出完全不同的手机显然是一种冒险的行为，不过这也是厂商打响自己名声的最好机会。当然创新的最终目的是让用户更加方便地使用手机而不是独辟蹊径去创造现有技术根本无法达到的行为，比如可更换手机模块，对于用户来说，这种创新就不值得去选择。

▲华为在基带上的创新正是其立足国际市场的重要保证

由于技术以及专利壁垒，国产手机厂商和巨头相比仍然有比较大的差距，但是我们却欣喜地看到包括小米、vivo、华为等厂商在不同领域进行着创新，其中有和国际巨头争夺未来通信的话语权，也有凭借惊艳的外观一鸣惊人，尽管这些创新一时半会并不能为厂商带来巨额的利润，但是我国手机业正因为有了这样极具创新能力的厂商，国产手机才能不断地缩小与国际巨头的差距。

原本被苹果、三星等厂商垄断的高端市场如今正受到华为、小米等国产厂商的冲击，而支撑起他们进军高端手机市场的背后正是一个个创新，或许它们微小而不被人关注，但是这些微小的创新一旦聚集在一起，带来的却是无穷的力量。

人总是健忘的，厂商也一样，更多的厂商采用的是跟随的策略，从“双摄”、“竖排双摄”、“双面玻璃”、“2.5D玻璃”一直到现在的“刘海屏”、“全面屏”，这些手机厂商似乎没有吸取过去的教训，市场火什么，他们就跟风什么，没有太多的创新能力，那么即使现在活得比较滋润，背后还是要被消费者所鄙夷。

“刘海屏”只能是锦上添花，创新才是硬道理

鲁迅先生在谈论“拿来主义”的时候也强调，“我们要运用脑髓，放出眼光”，我们要“占有”，更要“挑选”、“有辨别”。IT之家认为，厂商跟随“刘海屏”，也是对市场做出的响应，总好过死气沉沉，对市场无动于衷。但同时，我们拿来的，不应仅仅是“刘海屏”这副空皮囊，皮囊终究会毁烂，但如果注入技术的生命力，它就会越生长越美丽。我们拿来的，应该是关键的技术，创新的精神。

如果本末倒置，那么对不起，这些手机厂商以及他们推出的手机在如今的手机市场上只能成为炮灰，并且被市场所淘汰，毕竟消费者将会使用口袋中的钱来为充满创新基因而不是浑水摸鱼的企业投票。

警惕，危险的刘海！