小米官方透露MIX 2S新特性：相机支持AI场景识别

IT之家3月22日消息 今天小米官方再次预热即将发布的新机MIX 2S，此次透露的该机特性是AI场景识别相机。
顾名思义，AI场景识别相机也就是相机能够自动侦测被拍摄的场景，从而针对不同的场景调整相机参数，使得最终的拍照质量得到提升。
根据之前官方的爆料得知，小米MIX 2S将搭载骁龙845处理器、支持无线充电、后置AI双摄、支持AI人脸解锁，前置摄像头位于底部，下巴进一步收窄。另外，今天早上还有一张小米MIX 2S的宣传海报在网上曝光，海报显示该机采用全面屏3.0。
IT之家3月22日消息 今天小米官方再次预热即将发布的新机MIX 2S，此次透露的该机特性是AI场景识别相机。
顾名思义，AI场景识别相机也就是相机能够自动侦测被拍摄的场景，从而针对不同的场景调整相机参数，使得最终的拍照质量得到提升。
根据之前官方的爆料得知，小米MIX 2S将搭载骁龙845处理器、支持无线充电、后置AI双摄、支持AI人脸解锁，前置摄像头位于底部，下巴进一步收窄。另外，今天早上还有一张小米MIX 2S的宣传海报在网上曝光，海报显示该机采用全面屏3.0。
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