MIX 2S，为什么不是小米MIX 3

小米全面屏旗舰新机MIX 2S将于3月27日正式发布，昨天小米为MIX 2S预热，透露了它的“AI人脸解锁”功能，目前小米MIX 2S的外观与大致配置都已浮出水面，整合之前信息我们发现“MIX 2S”将会搭载骁龙845处理器并支持无线充电，在拍照方面它后置AI双摄，前置摄像头位于底部，另外小米MIX 2S依然采用下巴设计，但会进一步收窄。

小米的“MIX”系列旗舰于2016年10月发布，是著名设计大师菲利普·斯塔克的手笔，创新的“全面屏”ID加上强悍的SoC让这部手机成为不少人心目中的旗舰，于是MIX新机也自然成了万千用户舆论的焦点。

不过在这些讨论话题中，IT之家的小编发现在其中热度最高的就是—为什么“小米MIX 2S”不叫“小米MIX 3”呢？

看到这样一个问题IT之家小编也陷入了沉思，小米虽然有过用“S”命名产品的先例（小米2S/小米4S/小米5S），但在MIX系列这种叫法确是首次。这背后的原因可能有很多，或许小米认为此次产品的升级幅度不足以用数字迭代来命名；也有可能小米正在准备“杀手级”的革命技术，但发现还不能量产.....

跟同事讨论一番后，我们发现真正的原因或许就在这部即将发布的手机身上：

（一）性能升级至旗舰水准，但外观并没有让人眼前一亮

“骁龙845、无线充电、双摄、AI...”似乎小米MIX 2S整合了当前手机行业的所有热词，想到小米MIX系列的定位，这些配置的出现似乎并没有让人感到奇怪。

不过从小米官方给出的海报来看，小米MIX 2S仍然采用了下巴设计，只不过比前代的下巴会略窄一点，除此之外并没有让人能感到惊喜的地方。圆角屏幕、微型前置相机、窄下巴等元素让人感觉这款手机就是小米MIX 2的性能升级款，用“Super”与“Speed”就能很好的诠释它的改变。

再跟IT之家来看看它的两位前辈——“小米MIX”与“小米MIX 2”：

2016年发布的小米MIX，开创性的使用6.4寸屏幕，并将屏占提高至惊人的91.3%，这个屏占比现在看起来也非常震撼，2016年的手机市场还没有“全面屏”概念，在那个普遍70%-80%屏占比的市场中MIX的出现让人感觉非常震撼。不少用户描述这曾是电影或科幻片中才能见到的手机，实现量产真的是一件不可思议的事情。国外的Youtuber甚至调侃道，“这手机比iPhone酷多了”、“我要跟这个手机发生关系”、“可以，你完事了下一个换我来”.....

有了小米MIX 1代的铺垫，MIX 2的曝光并没有引起太大轰动，但在发布会上我们却看到了小米的努力。（1）为了使用18：9的屏幕设计多次与谷歌进行沟通交涉，最终谷歌妥协修改了安卓手机设计规范；（2）柔性封装技术将排线折叠，驱动板与元器件折叠到屏幕背面进一步缩小了下巴长度（2.3毫米）；（3）微型导管扬声器将听筒置于屏幕后方，通话质量大幅上升，避免了1代的“扬声器音效”；（4）将超声波传感器隐藏到玻璃与边框的缝隙中，避免了红外传感器的开孔.....

虽然小米MIX 2S还未发布，但从已知的信息来看这款手机的改变或升级可能达不到前两代的高度，或许“S”更适合它的定位。

（二）产品升级周期过短，距小米MIX 2发布仅半年

说完外观设计我们再来看看它的升级周期：小米MIX发布于2016年10月份，小米MIX 2发布于2017年9月，两代产品的发布间隔接近1年，而此次的新品仅距MIX 2发布6个月时间。

即使小米的研发能力能支持如此短时间的技术迭代，也要考虑到产品的销售周期，835芯片的MIX 2降价后再销售半年完全没有任何问题，所以从升级周期来看这款产品的定位似乎更适合于“MIX 2改款”。

IT之家简单回顾了小米手机的更新周期，发现“数字代”的升级周期基本在一年左右，而基于数字代增强版的“S代”更迭周期基本在6个月左右（小米2S/小米4S/小米5S），从小米手机的发布历史来看“MIX 2S”的命名似乎也有据可循。

这种命名方式最早出自苹果，苹果在iPhone 3GS时就引入了“S代”的更迭形式，当时苹果对“S”的定义是—Speed，这种命名形式有着近10年的历史，苹果会选择在首年发布新款iPhone，次年再推出它的升级款“S”版。这种方案大大增加了iPhone的生命周期，也减少了苹果的研发压力。

（三）给用户带来缓冲，为更大的革新做准备

今年的世界移动通信大会上亮相了不少新技术：屏下指纹、升降式镜头、新的听筒技术....这些技术的出现将会进一步改变手机设计，全面屏的屏占比也会因此进一步提高，梦想中的“只有一面玻璃”的手机离我们越来越近。

vivo的APEX概念机就首先打响了这一枪，这部手机的屏占比达到91%，采用了升降式摄像头和隐藏式感应元件，还具有半屏指纹解锁等突破性功能，虽然这部手机还不能量产，但vivo表示今年年中将会推出具有类似功能的手机，而“小米MIX 3”的发布时间应该在10月份左右，6个月的时间应该足够小米去消化一些新技术了。

新思在去年年底发布“Clear ID FS9500”屏下指纹识别方案，IT之家了解到它可以直接封装在AMOLED显示屏模组中，使用和标准OLED相同的光学材料和工艺，最终厚度可以做到1.5mm以内，相信今年会有不止一家的手机厂商使用这种解决方案。

另外当前“小米MIX”系列存在下巴最主要的原因还是因为前置摄像头，在MWC上亮相了不止一种关于“隐藏相机”的解决方案，APEX使用的是弹出式镜头方案，此外还有国产厂商亮相了“翻转式前置摄像头”。如果MIX系列解决了前置镜头的问题那么小米将距离梦想手机又进了一步。

总结

不可否认小米MIX 2S集成了目前安卓阵营里最强的硬件，无线充电与AI双摄的加入也将会MIX系列增加新的活力，但从外观与更新周期来看这款手机可能将会给更大的革新而做准备。目前IT之家收到了小米MIX 2S发布会的邀请函，其口号是“一面科技，一面艺术”，小米还在邀请函中回顾了MIX系列产品的获奖历程。

不知道小米是否准备了更多隐藏的惊喜在发布会送给米粉，IT之家的小编与各位一样期待，届时我们不见不散。