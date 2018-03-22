1299元！努比亚V18全面屏手机正式发布：全新V系列

IT之家3月22日消息 今天下午，努比亚在北京召开了春季新品发布会，正式发布了V18手机。V18是努比亚的新系列手机，主打年轻人市场。V18沿用nubia aRC弧线设计，带来更加圆润的外观享受，侧面采用凝光腰线的轻薄设计，视觉厚度薄至6mm，握感更舒适，3D镭雕、超声亮边等新工艺、新技术，让整个机身细节更丰富。

V18机身采用了15道工艺和6道涂层，拥有曜石黑、太空金、星云红、象牙白四款配色。

V18定位千元机，作为一款2018年的新品，努比亚V18采用了一块6.01英寸的18:9全面屏，分辨率为FHD+，屏占比高达86.25%。配置方面，搭载了骁龙625处理器，4+64GB存储搭配，支持全网通3.0，支持双卡盲插。搭载nubia UI 5.1，优化了NeoSmart AI引擎，带来了快·稳·省智能系统策略。

续航方面，V18内置了4000毫安时的大电池，AI辅以独有的Neo Pwoer3.0智能省电引擎，V18续航能力大幅度提升，彻底告别一天一充。

V18同样支持人脸识别功能，多达106个面部识别点，抬起手机点亮屏幕即可极速完成解锁，官方表示其拥有金融级的安全标准。

相机部分，V18后置1300万摄像头，光圈F/2.2，支持PDAF相位对焦。前置为800万像素，80°广角，通过AI智能算法+十级美颜调节；支持NeoVision7.0影像引擎，相机家族的多元化玩法让手机摄影更有趣。

值得一提的是，在V18上，努比亚带来了小牛语音助手，并且为其设计了单独的唤醒按键。全新的小牛语音，通过按下独立的小牛语音按键发送语音指令，系统会根据指令智能查找联系人或开启应用，支持语音实时转文字，并实时分享发送到微信、短信、新建日程等。

V18售价为1299元，将于3月22日天猫、苏宁易购、努比亚官网17点正式预售，3月29日上午十点正式开售。