安卓版微软小娜更新：可通过语音打电话、发短信

IT之家3月22日消息 大多数的语音助理都提供语音拨打电话和发送短信功能，但之前的微软小娜语音助手并不支持这项功能，今日微软小娜安卓版更新了版本为2.10.2.2135的测试版，现在你可以使用小娜来语音拨打电话、发送短信了。

通过小娜打电话最多只需要两步，如果用户命令“打电话给xxx”，则小娜直接读取通讯录拨打电话，如果命令为“打电话”，则小娜会询问拨打的人名。

发短信功能上与拨打电话基本相同，将语音转换为文字后，小娜会在发送之前让用户确认文本以及是否发送。

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