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vivo V9手机发布：刘海全面屏设计，主打AI自拍

2018-3-22 16:42:33来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月22日消息  vivo今日推出了型号为V9的手机产品，该机采用了刘海全面屏设计，官方称屏占比为90%，价格方面未公布。

vivo V9搭载了骁龙626芯片组，配4GB RAM和64GB可扩展存储（并且有三个插槽，可以同时使用两个SIM卡和一个microSD卡）。它还有一个19:9 6.3英寸IPS“刘海”全面屏，分辨率为2,280x1,080。

V9拥有1600万像素+500万像素的双后置摄像头和一个2400万像素自拍摄像头（均带有f / 2.0光圈），后者具有AI美颜，性别检测，AR贴纸，美颜视频，滤镜和HDR支持。后置摄像头支持慢动作，人脸美容，延时模式，Live Photo，人像模式，拍摄后重新对焦，UHD视频拍摄，专业模式，AR贴纸，智能动作，手势控制，性别检测，全景拍摄和滤镜等功能。

通过前置摄像头的AI拍照功能，相机可以识别用户的年龄，性别，肤色以及环境光等，通过AI算法拍摄高样张画质。

该机将运行基于Android 8.1 Oreo的Funtouch OS 4.0，并且拥有3,260 mAh电池，机身尺寸为154.81 x 75.03 x 7.89毫米，重量为150克，提供黑色和金色。

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关键词：vivoV9

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