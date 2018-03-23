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OPPO联手周翔宇打造限量版口号T恤：灵感来自R15

2018-3-23 11:16:49来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月23日消息 本月19号OPPO推出了全新超视野全面屏R15旗舰机，现在OPPO与知名设计师周翔宇首度合作，以R15星空紫为灵感，推出OPPO R15周翔宇限量版Slogan Tee（口号T恤）。这款T恤围绕#DecodingME解码人设主题，通过极具态度张力的三句Slogan，号召年轻人抓住机遇，勇于尝试，不受限于一种人设标签，解码生活的更多可能性。

设计师周翔宇分享了他的创作想法：“将‘OPPO’融入词条前缀，打造的三句个性宣言，赋予了此次合作系列全新的灵魂——年轻族群对新事物的好奇及对未来世界的憧憬。这也是我对OPPO的解读，一直以来它都具有无限的可能性。”

这件态度鲜明的#DecodingME限量版T恤，通过对品牌及产品型号的巧妙应用，在以黑色为底色铺垫的虚拟空间中，将“OPPO”和“R15”转作为Coding（代码源）依次解码呈现，极具科技感和未来感。此外，结合R15星空紫的渐变元素，T恤前后分别采用色彩细腻的渐变美学，蕴含年轻人暗涌的情绪与张力，预示未来充满无尽的想象和多变的可能。

值得一提的是，为Slogan Tee拍摄时尚大片的模特也是一群生动、有趣的年轻人。在生活中，他们是潮人模特、新生代演员、独立音乐人，也是高分学霸、文艺青年、古着店主。拒绝被一种标签定义，接受每一次挑战，年轻的他们正速写着当下时代最强烈的艺术审美。

这并不是OPPO第一次推出以手机为灵感的服装产品，此前还推出过OPPO R11反正都精彩纪念版T恤、OPPO R11s上官喆设计款卫衣。

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关键词：OPPO R15OPPO

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