三星：正调查S9/S9+触摸屏出现的无法响应问题

IT之家3月23日消息 部分拿到三星S9/S9+的用户发现，这两款产品的屏幕出现了随机无法点击的区域（死区，dead zone），并且没有规律可循。
这种问题有的出现在屏幕的顶部，有的出现在屏幕的底部，共同点是出现了这一区域触控失灵，如果出现在虚拟键盘或者导航区域则问题更加明显。
三星官方在今日发布声明，称正在调查报道中出现的触摸屏失灵问题，三星称目前出现问题的用户有限，受影响的用户可以与三星公司直接联系。
目前，在国外Reddit，XDA、三星旗下论坛，均有用户声称出现该问题。
IT之家3月23日消息 部分拿到三星S9/S9+的用户发现，这两款产品的屏幕出现了随机无法点击的区域（死区，dead zone），并且没有规律可循。
这种问题有的出现在屏幕的顶部，有的出现在屏幕的底部，共同点是出现了这一区域触控失灵，如果出现在虚拟键盘或者导航区域则问题更加明显。
三星官方在今日发布声明，称正在调查报道中出现的触摸屏失灵问题，三星称目前出现问题的用户有限，受影响的用户可以与三星公司直接联系。
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