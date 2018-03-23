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vivo X21 3月24日开售：AI美颜逆光拍照+Jovi智能助理，90.3%屏占比

2018-3-23 17:35:12来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月23日消息 3月19日vivo在乌镇发布了vivo X21和vivo X21屏幕指纹手机两款产品。X21主打拍照、游戏、音乐领域，同时还引入了屏下指纹技术与Jovi AI助手，这款手机将于3月24日正式发售，售价为3198元，目前可通过线下体验店、官方商城、天猫、京东等渠道进行购买。

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人工智能助手Jovi登场

vivo X21搭载了Jovi AI助理，高通骁龙660AIE，配合6GB运存，为人工智能提供了算力支持，发布会上施玉坚表示：“Jovi AI助理可以像用户的朋友一样，会看、会听、会替用户思考。”Jovi在情景智能之中，通过快应用引入垂直类第三方服务，可实现火车票预订、飞机票管理、酒店预订、快递提醒、市内交通等功能。

AI美颜逆光拍照

vivo X21搭载AI逆光拍照，利用人工智能算法，让逆光的检测更准确，效果的实现更自然；然后利用开发了三代的图像魔方技术，可瞬间进行多重组合计算，使逆光下的背景和人脸都很清晰。大进光量的摄像头配合P3色域，让逆光下的图像更生动真实。

专为游戏优化

vivo X21搭载AI游戏引擎，基于该引擎，X21可以识别到你常玩的游戏，让他们后台优先常驻，快速开启；同时，AI还会把常玩游戏的后台关闭级别放至最低，基本避免了切出来做别的事情就需要重启游戏的麻烦。

90.3%屏占比

vivo X21屏幕指纹手机搭载6.28英寸19:9比例的FHD+高清异形全面屏，具备超窄U型槽设计，屏占比高达90.3%（不含槽），左右边框仅1.66mm，能够带来超大高清视野。另外屏幕采用P3色彩管理技术，支持P3广色域，色彩更加丰满。

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关键词：vivoX21

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