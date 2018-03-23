华为要推出区块链手机？余承东：连我都没有听说过

如果有人想割韭菜，可以到股市区块链概念股，要做投入制造业手机行业，试图通过一个流行概念打造一款爆品，结局当然不用验证了，贾跃亭的生态手机就是前车之鉴。

最近，区块链“这头猪”站上风口。

如果说你不知道区块链，好像你就不是地球人一样，令人尴尬。

所谓区块链，是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法。

于是，打着区块链概念的东西应用而生。区块链3点钟圈，区块链媒体、区块链社交、区块链概念股、区块链手机，突如其来。

近日，据彭博社的报道称，华为正在考虑开发一款能够运行区块链技术应用的手机。报道称，华为正与以色列Sirin Labs公司会谈，希望获得该公司旗下的SIRIN操作系统的许可，以便与安卓系统共同运行区块链应用程序。目前华为与Sirin Labs已正式会面，但具体内容属于保密阶段。

报道称消息人士透露，这项会谈时间是最近才进行的。2月28日一张在Sirin Labs群聊中图片文案中：“Sirin Labs和华为之间的一场伟大的会议刚刚结束。其他要考虑的事情是，如何能够一起合作，用安全的方式将区块链技术带给大众。”

华为目前在手机领域排名全球第二，仅次于苹果。公开数据显示，华为每年至少将销售收入的10%投入研发,未来每年在研发上的投入将达到100亿到200亿美元。

无论是在互联网手机，还是AI人工智能手机，全面屏手机，还有5G手机，华为都走在产业链的最前沿。

那么，华为搞区块链手机也在情理之中。然而，华为是一家不上市，也不喜欢炒作概念的科技公司，真的要推区块链这个无厘头的手机吗？对此，蓝鲸TMT记者独家采访了华为终端董事长余承东，明辨真假。

余承东的回复是：连我都没有听说过。

不是媒体主观臆断，就是华为保密程度超越了人们想象。要知道，余承东是华为终端最高层领导，竟然不知道，似乎太玄乎了。炒作华为要推区块链手机不足为奇。

自从有了互联网，手机行业就风起云涌，从互联网手机到生态手机到今天的区块链手机，凡是只有概念，没有革命性突破的手机，没有一个有一个善终。

互联网手机的缔造者徐国祥，后来联盟了百度、中国电信等公司，最终因为苹果官司，至今杳无音信；

生态手机的鼻祖乐视创始人贾跃亭，手机亏损上百亿，至今还停留在下周回国的口号上；

VR手机概念股龙头保千里，经历了29个跌停板之后，VR手机被压成芝麻糊了……

最近，国产手机排名滑落至第十名的联想手机突发奇想，推出全球第一款区块链手机售价999元，区块链手机命真苦，刚一落地就面临着全面屏手机一样的价格战。真是联想也不敢想呀！

当然，联想全球第一款区块链手机也是自封的，市场上很多手机厂商已标榜全球区块链手机了。譬如，今年1月份，SUGAR糖果手机与以太雾基金会(ETF)推出所谓“全球首款区块链手机”——糖果“创世版”区块链手机。据介绍，手机采用了以太雾(ETF)的区块链技术，手机集合区块链钱包和区块链挖矿机，售价3999元。

3月16日，长虹推出售价2999元的区块链手机R8麒麟，同样宣称是全球第一款区块链手机。据董事长郭德轩透露，“这是长虹通信专为Unicorn开发的首款搭载Unicorn区块链手机。”其基于POW共识算法、设备指纹技术、LBS位置服务，大致作用是：用户可以用长虹手机挖矿，并且用区块链记录指纹和地理位置等信息。

知名天使投资人薛蛮子都知道，区块链行业到处都是空气币，想要一夜暴富很容易被割韭菜。区块链最深刻地符合了人性。所谓人性，善良的背后填满了七情六欲，充满了贪婪与恐惧。

如果有人想割韭菜，可以到股市区块链概念股，要做投入制造业手机行业，试图通过一个流行概念打造一款爆品，结局当然不用验证了，贾跃亭的生态手机就是前车之鉴。