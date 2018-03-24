台媒曝光华为Mate11/20：搭载屏下指纹技术

IT之家3月24日消息 据台媒digitimes报道称，业内人士透露，Android智能手机厂商正急着将屏下指纹识别技术整合到他们的18：9全面屏手机中。

消息人士称，将于2018年下半年推出的华为Mate 11（也有消息称会叫Mate 20）旗舰智能手机将采用高通公司的超声波指纹传感解决方案，预计这项新功能将成为华为Mate 11出货量的新的推动力。

高通公司已与台湾地理信息系统公司和中国的O-film Tech公司（都是专门提供触摸屏解决方案的公司）合作推出其超声波指纹传感器，这种传感器预计将在更多中国和其他亚洲地区的Android智能手机供应商中采用。

高通公司的指纹传感器的单位成本比传统产品贵3倍，但其模块厚度仅为0.44mm，可以配合厚度高达800微米的玻璃使用，而传统电容指纹识别的这个数字只有200-300微米。此外，高通传感器可以在潮湿或油腻的环境下工作，这与当今手机上的传统指纹传感模块不同。

供应链消息人士称，iPhone X采用的3D传感器的单位成本高达60美元，因为该技术涉及软件，硬件和系统集成开发方面的大量工作，显着推高了智能手机成本。

由于iPhone X销售表现不佳以及担心其内部开发的3D传感器可能侵犯专利权，令中国智能手机供应商将3D面部识别模块纳入专门针对国际市场的设备的意愿下降。相反，他们会首先在智能手机中采用3D传感器进行国内销售，以测试市场反应并减少可能的风险，同时为了进行国际销售，他们会在其最新机型中大规模地使用超声波指纹识别模块。