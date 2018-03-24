“刘海屏”大行其道，但小米7可并非如此设计

三月份新手机发布可谓是一波接着一波，考虑在这个时候换手机的朋友那可真的要深思熟虑了，因为接下来还有三款手机未发布，加上苹果的发布会可以说是很有看点，小米首款搭载骁龙845的旗舰机小米MIX2S和华为P20系列在同一天上映巅峰之站，想必这影响已经是很大了。但按最近一个月发布的手机看来，大家好像纷纷在致敬iPhoneX，为了不落下队伍，在这个三月集中爆发，只为在这火热的手机市场分一杯羹吧。

采用类似iPhoneX手机的刘海屏设计方案的手机确实多的不计其数，话说你们真的喜欢这样的设计吗？

但小编今天说的可不是刘海屏手机，毕竟像是在跟风iPhoneX，但让我们感到欣慰的是，3月27日发布的小米的MIX2S手机没有采用刘海屏的设计方案，而日前外媒曝光的这款小米7手机同样没有模仿苹果，而且非常惊艳，着实给国产手机挽回了一点面子。

小米7

从外媒曝光的渲染图可以看到，这款小米7手机满满的全面屏，继续延续小米系列手机的边框设计风格，屏占比非常高，而且没有后置指纹识别，之前就已经有消息称，小米7手机延迟发布就是为了量产屏下指纹功能，所以这款小米7手机应该采用了屏下指纹识别功能，而且从渲染图可以看到小米7采用了后置横向双摄。

其他配置方面，小米7搭载高通骁龙845处理器已经毫无疑问，这个雷军已经向媒体证实，而小米MIX2S采用的无线充电技术同样用到小米7上，而手机运行内存从小米6的6GB升级到8GB，性能再次提升，同时加入AI智能拍照技术，可以说这款小米7集目前所有新技术于一身，将成为国产手机的“王者”，而售价方面，按照小米公司的性价比理念，小米7标准版或将按照小米6手机6GB+64GB配置的2499元起售。

小米7这次不仅是米粉抢购的焦点，也是嫌弃刘海屏，但又看中全面屏的消费者的心头肉。所以这次雷军又开始炫技，强调2018年加大手机生产线。估计这次还是得抢购，你准备好了吗？