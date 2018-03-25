对标小程序，安卓手机“快应用”联盟是不是伪命题？

硅谷知名的科技创业者和投资人Chris Dixon说过谁能赢得更多优秀开发者的支持，谁就能赢得下一个时代。

3月20日，小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、努比亚、OPPO、vivo、一加十家手机厂商在北京联合召开快应用标准启动发布会，瞄准了“移动应用新生态”。“山寨小程序”、“小程序终结者”…各种声音不断，在科技圈引起了层层热议。

安卓厂商们已经有所行动，接下来就要看，对于App分发权一向异常敏感的苹果，会有怎样的动作了。聚集了硬件方、软件开发商、广告主和用户代表的这次发布会更像是这十大中国手机厂商共同签署了一份表决心的“军令状”。昨天是九家联盟，今天是十家联盟，未来会不会越来越多？

多方合力推“快应用”，安卓阵营集结号吹响

当前移动应用市场出现红利消失、存量经营、聚焦头部等众多问题，开发者和用户的痛点都很明显。

所谓的快应用，即用户无需下载App，应用服务都在云端，用户在手机上只需要创建一个云服务的入口，就可以通过网络连接云端的App来使用，这样就减少了下载安装的过程，在手机系统里实现“即用即走”。

此前，已有手机厂商尝试推出性能类似的轻型应用。

如魅族推出的“快捷应用”、金立推出的“秒开应用”以及小米MIUI推出的“直达服务”等。主要特点均类似于微信小程序“即点即用”，“即用即删”，无需下载，秒开各种应用，但收效都不像微信小程序那样明显。

另外，上线半年之久的支付宝小程序，近日被发现其不仅可以添加到安卓手机桌面上，还能添加至iOS手机桌面上。百度在本季度也会发布自己的小程序（并非之前的轻应用），360、中移动及其他数家手机厂商上线了流应用。

“移动应用新生态”百家争鸣，随着小米、华为、OPPO、vivo等十家手机厂商此次联合召开快应用标准，安卓阵营的集结号已经吹响，未来将为开发者及用户提供更多的入口资源，除通知栏、负一屏和信息流，还支持搜索入口，包括外部搜索和应用内搜索。

小程序在先，iOS在背，时机只有一次

其实早在2013年，百度就在PC端推出了无需下载、即搜即用的“轻应用”，但因为第一准备仓促，将入口锁定在固有的搜索框，加上当时百度的用户基数只有3亿，移动用户数还正在酝酿阶段，诸多原因导致轻应用并未爆发。

到2017年，微信正式推出小程序，短短1年时间，小程序累计已达4亿用户。“微信之父”张小龙放言：未来2年内，小程序将取代80%的App市场。小程序准备充足，上线之前便做足准备，社交场景、阅读场景、信息流场景、搜索场景、购物场景等均有布局，无论是腾讯阵营的京东购物、滴滴出行DIDI、滴滴公交查询、美团外卖+、大众点评+、猫眼电影，还是非腾讯阵营公司，携程、去哪儿、今日头条，连一些政府机构也加入了……对于微信而言，移动互联网的入口是二维码，换句话说，移动互联网的入口是线下，通过二维码，可以连接线上线下，的确是“连接一切”的目标又进一步，这是微信的一种坚持。

有小程序的先导先行，在“快应用”的推广普及上会有不少的借鉴作用，也难怪“快应用”一出世，外界就纷纷摇旗呐喊说其diss小程序，要来革小程序的命。但正如当初小程序没有完全革了App的命，“快应用”一时半会也不会革掉小程序的命。

“快应用”现在是一个新生儿，头上有着不止是十个手机厂商做家长，更有国内政界的支持力量，它没有别的出路，必须一举成功，成为安卓移动新应用的大头哥，以此才能与日渐壮年的iOS一决高下。

2018年，苹果公司第一财季净营收为882.93亿美元，来自于iPhone的营收为615.76亿美元，比去年同期的543.78亿美元增长13%；来自于服务的营收为84.71亿美元，比去年同期的71.72亿美元增长18%。软件应用的营收，在苹果的占比越来越高。所以，即使iPhone在出货量方面不足，软件层面的营收也让其他手机厂商望尘莫及。

面对百度的前车之鉴、微信10亿的用户量以及来自苹果软件营收增长的压力，单打独斗并不是手机厂商们的最好的选择，结盟对抗、制定标准、共同推广，也就成了必然的事情。

向前一步，棍棒比鲜花更有用

快应用发布会上披露的几组数据足以引起互联网巨头的重视：根据前期的内测数据，快应用比现有App激活率高20倍，客户留存率提高了两倍，流量使用率提高了5到10倍。并且，通过应用市场发布、操作系统OTA升级等方式在年内覆盖10亿台终端。

这一切似乎为快应用带来了很多光环，但与小程序一对比，孰优孰劣也无法断定。

腾讯控股在港交所发布的年报显示，截至2018年1月，已推出58万个小程序，日活跃账户超1.7亿，去年，微信小程序全面爆发，将用户与众多线上及线下服务连接，包括零售、电子商务、生活服务、政务民生及游戏，不仅收割各大应用流量，还掌控了用户入口。

而快应用公布的数量是预计在一年内超过5000个，这5000个大部分是以功能性为主。

最重要的是，微信天然的社交属性是快应用无法比拟的。没有社交驱动，快应用如何普及、渗透是个很大的问题。

最难的还是如何管理，靠谱汇记者认为，小米，华为都很牛，中兴，联想资历也很老，VIVO，OPPO也出名，那么谁是老大，决策听谁的也很关键。很有点像东汉末年十八路诸侯讨伐董卓的意思，献计献策，把人拢起来的是曹操，出钱出粮，造出势头却是四世三公的袁氏兄弟，大家联盟当然是想分一杯羹走人，而真正没有私心的刘关张三兄弟却不知道有没有了，或者会在什么时候出现。

因此，这个时候，对十大厂商和快应用来说，棍棒比鲜花更有用，因为我们都盼望着，在竞争激烈的国内市场之外，快应用能快速在全球普及，为中国的应用开发者、游戏开发者开辟出一条新的发展道路，成为完全脱离苹果、Google、Facebook掌控的新生态体系，帮助国内开发者出海，构建新的全球移动应用生态版图。靠谱汇想说，一盘好棋已经布局，未来方向见喜，但脚下的石子路还得几大厂商及各个企业内部机构认清方可成行……