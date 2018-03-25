内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓手机

LG K9入门手机发布：搭载高通骁龙210

2018-3-25 9:32:36来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月25日消息 在今年的MWC2018上，LG宣布推出LG K8（2018）和LG K10（2018）两款入门级智能手机。LG K10（2018）有三种不同的型号：LG K10 +、LG K10和LGK10α。均配备了一块5.3英寸的显示屏，分辨率为HD（1280 x 720像素），宽高比为16:9。LG K10 +配备3GB RAM和32GB ROM，LG K10和LGK10α将提供2GB RAM+16GB ROM。

另一台LG K8同样为入门手机，具有2GB RAM和16GB内部存储。搭载了1280 x 720像素的5英寸On-Cell显示屏。内置主频为1.3GHz的四核处理器。

现在，LG K8正式登录俄罗斯市场了，只不过名称进行了改变，从此前的K8（2018）变成了LG K9。据悉，LG K9搭载高通骁龙210处理器，配备2GB RAM和16GB内部存储，拥有800万像素后置摄像头和500万像素前置摄像头。

K9内置了2,500mAh电池，用户可拆卸更换。其他方面包括4G LTE，Wi-Fi 802.11 b / g / n，蓝牙4.2，FM收音机和MicroUSB 2.0端口。

LG K9在Android 7.1.2 Nougat上运行，尺寸为146.3 x 73.2 x 8.2毫米，重152克。LG K9的价格是9990俄罗斯卢布，约人民币1100元左右，性价比并不出众。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LGK9K8

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10