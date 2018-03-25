LG K9入门手机发布：搭载高通骁龙210

IT之家3月25日消息 在今年的MWC2018上，LG宣布推出LG K8（2018）和LG K10（2018）两款入门级智能手机。LG K10（2018）有三种不同的型号：LG K10 +、LG K10和LGK10α。均配备了一块5.3英寸的显示屏，分辨率为HD（1280 x 720像素），宽高比为16:9。LG K10 +配备3GB RAM和32GB ROM，LG K10和LGK10α将提供2GB RAM+16GB ROM。

另一台LG K8同样为入门手机，具有2GB RAM和16GB内部存储。搭载了1280 x 720像素的5英寸On-Cell显示屏。内置主频为1.3GHz的四核处理器。

现在，LG K8正式登录俄罗斯市场了，只不过名称进行了改变，从此前的K8（2018）变成了LG K9。据悉，LG K9搭载高通骁龙210处理器，配备2GB RAM和16GB内部存储，拥有800万像素后置摄像头和500万像素前置摄像头。

K9内置了2,500mAh电池，用户可拆卸更换。其他方面包括4G LTE，Wi-Fi 802.11 b / g / n，蓝牙4.2，FM收音机和MicroUSB 2.0端口。

LG K9在Android 7.1.2 Nougat上运行，尺寸为146.3 x 73.2 x 8.2毫米，重152克。LG K9的价格是9990俄罗斯卢布，约人民币1100元左右，性价比并不出众。