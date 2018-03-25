荣耀V10终于登陆美国市场：约人民币3150元

IT之家3月25日消息 去年年底，消息称荣耀最新的旗舰手机荣耀V10会在1月8日登陆美国市场，但不知为何原因美国消费者迟迟没有见到这款手机的现身。在本月早些时候V10预购开启后，现在，它终于到了。

考虑到这台手机已经发布4个月左右，因此现在美国市场仅售499美元（6GB+128GB版本），约合人民币3150元左右，性价比十足。

配置方面，荣耀V10采用5.99英寸全面屏，搭载麒麟970 AI芯片，内置3750mAh电池，支持5V/4.5A的超级快充；配备2000W+1600W后置变焦双摄，以及1300W前置摄像头，支持AI虚化等功能；预装基于Android 8.0的EMUI 8.0系统，支持人脸识别、语音交互和AI开放平台；拥有HiFi-Five功能，支持NFC触碰连接，支持双4G/双VoLTE。

荣耀于11月28日在北京推出了全新旗舰手机荣耀V10，拥有极光蓝、幻夜黑、沙滩金和魅丽红四种配色。国行方面，根据存储不同则有三个版本，其中4GB运存+64GB机身存储版本售价2699元，6GB运存+64GB机身存储版本售价2999元，6GB运存+128GB机身存储版本售价3499元。

目前V10全系均降价200元，性价比再进一步加强。



