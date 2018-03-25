诺基亚1/7 Plus登陆英国亚马逊：约700/3100元

IT之家3月25日消息 在MWC 2018上，诺基亚一口气发布了多款新机，包括复刻香蕉机的诺基亚8110（4G）、低端入门诺基亚1、诺基亚7 Plus、双曲面的诺基亚8等等。

现在，诺基亚1和诺基亚7 Plus已经正式登陆了英国亚马逊预售，并承诺将于4月30日开始发货。价格方面，诺基亚1为79.99英镑，约人民币700元左右，拥有深蓝和暖红色可选。

诺基亚7 Plus售价349.99英镑，约3100元左右，黑色和铜色配色可选。

配置方面，诺基亚1搭载了4.5英寸的854x480分辨率的显示屏，搭载了联发科MT6737M处理器（主频1.1GHz），1GB+8GB的存储搭配，后置500万（LED闪光）、前置200万。电池2150毫安时。

诺基亚7 Plus已经于2月26日在国内发布，该机拥有4+64GB以及6+64GB版本，售价分别为2299元和2499元，3月7日上市开售。

诺基亚7 Plus采用6英寸屏幕，18:9全面屏设计，后置1200万广角+1300万长焦双蔡司镜头，前置1600万蔡司认证镜头，支持四像素合一技术，搭载高通骁龙660处理器，拥有3800mAh大容量电池，另外预装Android O系统。

需要注意的是，英国亚马逊并没有公布诺基亚7 Plus的开售版本，但相比之下，国行的价格还是相当良心的。

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