外媒总结Google Pixel 3愿望清单：无刘海、无线充电

对于谷歌去年发布的Pixel 2系列手机，其相机的优秀表现是最值得让人称赞的，自发布以来便长期霸占着DxOMark排行榜第一，直到三星S9手机发布……但是，除了相机之外，Pixel 2的其他方面就出现了一些问题。

那么，对于Pixel 3系列机型，消费者们又有怎样的期待呢？日前，androidcentral就为我们总结了Google Pixel 3的愿望清单。

更广泛的销售渠道

据报道，在北美市场上，消费者还是会到手机商店或者运营商处购买手机，而谷歌Pixel系列机型则主要在谷歌网上商城出售，运营商方面则只有Verizon在销售。

无线充电

随着三星坚持在旗下旗舰手机产品以及苹果在iPhone 8/X中使用无线充电技术，无线充电技术想必会更加普及。一旦Pixel 3支持无线充电，那么用户就可以一边使用手机的充电接口连接其他东西一边充电了，比如说一边使用USB端口连接到Android Auto主机，一边进行充电。

快速充电

对于快速充电来说，最好的应用场景就是需要快速短时间充电，比如说晚上回去忘记充电了，早上闹钟喊起来发现显示屏电池图标红了，这时候使用快速充电的话，就可以趁着洗漱的时间快速给手机充电，然后省着点就可以撑一天。

iPhone X式手势操作

随着全面屏概念的普及以及相关手机产品的全面铺货，手势操作势在必行。据报道，使用过iPhone X手势操作的用户都喜欢上了这种操作方式。不过遗憾的是，目前在Android P首个预览版中还未出现这个功能。

更安全的人脸解锁

在冬季使用手套时，安全的脸部解锁系统会很棒，尤其是在可以绑定到移动支付的情况下。但是目前，安卓手机中的人脸识别的安全还一直被消费者所诟病，而要走到金融支付等级，谷歌还需要再加把劲。

没有“刘海儿”

第一个Android P开发人员预览版包括对基于软件的“刘海”的支持，可能帮助开发人员将他们的应用程序准备好用于将在明年发布的所有采用类似设计的机型。

但是对于“刘海”设计，许多消费者并不太喜欢这种设计，尤其是目前众多安卓手机中还未集成iPhone X上复杂的传感器的时候，留这么一片小“刘海”显得有些刻意。

其他方面，一些优点也是希望能够得到保留的，比如说3.5毫米耳机插孔。另外，作为谷歌“亲儿子”，在系统升级方面存在着天然的优势，别的方面可能不如你，但是千万别跟我比系统升级！