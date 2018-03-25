三星S6电信版/S6 Edge国行版升级安卓7.0

IT之家3月25日消息 近日，三星Edge国行版开始推送Android 7.0系统更新，一同更新的还有电信版的三星S6手机。

三星S6国行版在去年已经更新到了7.0系统，S6 Edge则迟迟没有更新，本次更新带来了此前为S6国行版新增的许多新功能。

美国运营商T-Mobile在此前放出消息，部分版本的S6/Edge还将升级到安卓8.0。

更新日志：

- OS 更新-安卓7.0

- 提供全新用户体验

- 改善通知功能及快速设置按钮的使用性

- 改善多窗口及设置菜单的使用性

- 对已下载应用程序的安装提供高效的空间，提升系统更新和应用程序安装的速度。

- “音乐”升级为“三星音乐”，支持本地音乐播放器和在线音乐商店。在某些设备中，“音乐”和“三星音乐”两者都可能生成。

- 改善时钟的使用性

- 删除三星云应用程序

- 从本版本开始将不再支持侧屏版搜狐新闻和侧屏版新浪财经。

- 应用安卓定期的安全补丁

ㆍ提高设备安全性

※ 从此版本开始不再支持节日效果功能，并且用户之前下载的相关内容也将无法使用。

※ 如果您正在使用Gear IconX, 将设备更新至安卓7.0前，务必将相关应用更新至最新软件版本。

※ 更新后，某些没有被安卓7.0优化的应用可能无法兼容。这种情况下，请通过三星应用商店将软件更新至最新版本。

※ 更新后，某些特性的功能可能有所不同。某些应用的功能可能无法正常使用。

※ 更新过程中的错误可能导致数据丢失，请在更新前将重要信息进行备份。