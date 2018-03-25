微软桌面安卓版v4.7.5即将更新：可设定单个App图标样式

IT之家3月25日消息 安卓版微软桌面Microsoft Launcher今日更新了v4.7.5 beta版本，在新版本当中微软着重调整了桌面的美观性，修复了一些Bug。
微软在最近几个版本的桌面更新中主要调整美观性，例如在v4.7当中还新增了壁纸的滚动方式，在本次更新后，用户还可以设定单个图标的样式。
4.7.5的新功能：
- 修复了崩溃和程序不响应的问题；
- 支持在单个自定义图标上应用图标包；
- 调整壁纸设置体验；
- 修正了几个徽章计数问题；
- 性能/内存/CPU改进。
IT之家3月25日消息 安卓版微软桌面Microsoft Launcher今日更新了v4.7.5 beta版本，在新版本当中微软着重调整了桌面的美观性，修复了一些Bug。
微软在最近几个版本的桌面更新中主要调整美观性，例如在v4.7当中还新增了壁纸的滚动方式，在本次更新后，用户还可以设定单个图标的样式。
4.7.5的新功能：
- 修复了崩溃和程序不响应的问题；
- 支持在单个自定义图标上应用图标包；
- 调整壁纸设置体验；
- 修正了几个徽章计数问题；
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