【IT之家评测室】OPPO R15手机开箱图赏：温润如玉，肤如凝脂

3月19日，OPPO在北京召开新品媒体沟通会，正式发布了OPPO R15和R15梦镜版手机。3月31日，OPPO R15将在和浙江卫视联合举办的浙江卫视春季盛典暨OPPO R15发布会上和广大消费者正式亮相。OPPO R15手机采用了联发科P60处理器，同时配有6GB+128GB存储，3450mAh电池和VOOC闪充。而梦镜红/陶瓷黑搭载骁龙660处理器。外观上，新添了陶瓷版本。

目前IT之家已经拿到了星空紫版本的OPPO R15手机，就让我们一起来看看这款手机的真容。

OPPO联合美国色彩大师Karim Rashid联手设计了OPPO R15手机的渐变配色，因此无论是那种颜色的OPPO R15，看起来都十分地惊艳，给人以一种爱不释手的感觉。

OPPO R15系列玻璃机身共采用了雪盈白、热力红、星空紫、梦镜红、陶瓷黑五种配色，而IT之家拿到的是星空紫，与其他手机相比，OPPO R15的星空紫配色在Karim Rashid的调教下显得充满诱惑，让人忍不住去多看几眼。

OPPO R15采用的是一块屏幕尺寸为6.28英寸的异形屏，也就是俗称的“刘海屏”，前置屏占比达到了90%。当然由于目前科技发展的原因，“异形屏”是绝大部分手机厂商不得不做的一个选择，至于“刘海屏”是好是坏，需要消费者自己去琢磨了。

OPPO R15在“刘海屏”上集成了2000万像素前置摄像头、一个开孔缩小版的听筒以及一个传感器。得益于6.28英寸的巨大屏幕，OPPO R15的刘海所占比例要比iPhone X小得多。

▲小编在模拟解锁

OPPO R15的四周采用的是金属边框设计，实际上手十分地舒适，并没有硌手的感觉，OPPO R15的左侧为音量键，而右侧为电源键以及SIM卡卡槽。

OPPO R15将指纹放置在了背后居中的位置，同时还搭配着1600万像素的双摄像头，同时OPPO R15的指纹识别模块并不是常见的圆形，而是一个椭圆。OPPO R15的中框采用了光滑处理，呈现出类似陶瓷釉面的舒畅触感，出色的做工让手机整体显得严丝合缝，浑然一体。

▲OPPO R15的左侧

▲OPPO R15的右侧

▲OPPO R15的额头

▲OPPO R15的底部

OPPO R15的底部仍然保留了3.5mm耳机接口，不过遗憾的是OPPO R15仍旧使用了Micro-usb而不是Type-C接口。

▲OPPO R15全家福

▲OPPO R15赠送的配件

▲OPPO R15附送的耳机、数据连接线以及充电头

出色的手感以及卓越的设计一直以来是OPPO受到年轻人欢迎的重要因素，而多变的色彩也让OPPO手机获得了无数年轻的拥趸。而OPPO在R15上更进一步，不但采用了时下最流行的颜色，更是创造性地与设计大师一起研究出了渐变配色，经过“渐变”处理的OPPO在颜值上又有了新的突破。

不过这款手机的性能究竟如何？OPPO R15能不能给消费者全新的体验？IT之家将会在之后为大家带来更为详细的评测。

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