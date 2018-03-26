华为憋大招！Mate RS保时捷设计曝光：与P20系列完全不同

IT之家3月26日消息 明天，全新的P20系列手机将会在巴黎发布，这款曝光预热了许久的手机就要和大家见面了。在本月初，P20系列这几款手机已经入网工信部，不久后将在国内亮相。根据工信部显示的信息，包括EML-AL00/TL00、CLT-AL00/TL00/AL01/TL01共计六款型号，均支持双卡双待和全网通。

在3月2日，IT之家曾报道，在工信部日前有IT之家读者发现一款型号为“NEO-AL00”的华为手机同时入网了工信部，工信部上关于这款手机的具体消息少之又少，唯一可以确认的是其将拥有512GB的存储。

据外媒gadgetmatch报道，华为日前在巴黎的P20宣传活动上，出现了华为Mate RS的身影，这款手机与奢侈品牌Porsche Design合作设计。来自华为的代表告诉GadgetMatch，这将是与P20，P20 Pro和Porsche Design Mate 10完全不同的手机。

有消息称，这款产品采用了华为海思麒麟970处理器，同时拥有6GB的内存，以及512GB的存储空间，因此并非华为Mate 11，而是比华为Mate 10系列更高端定位的产品。

在P20发布会上，我们很有可能会见到这款手机的身影。