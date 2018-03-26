1799元魅蓝旗舰！魅蓝E3正式开启抢先预售

IT之家3月26日消息 3月21日下午，魅族在北京发布了魅蓝E3新品手机，E3是魅蓝的旗舰手机，其拥有7.6mm纤薄机身，接近黄金钝角的边角弧度曲线，背面摄像头的圆弧凸起与机身格外融合，整个背面的一体化达到新高度，圆润轮廓带来视觉弹性。

另外它配置高通骁龙636处理器，采用14nm制程工艺，8核心最高1.8GHz，Adreno 509 GPU，相比上一代性能提升40%。魅蓝E3还新增了配色，不仅有超强一体感的磨砂黑，稳重深邃；还有细腻而光泽的香槟金，清新俏皮；更有经过237次微调的全新颜色——丹青，加上一抹红色电源键点睛，与众不同。

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魅蓝E3内置3360mAh电池，支持20W Cold mCharge快充，30分钟即可充电53%。价格方面，6+64GB版售价1799元，6+128GB版售1999元。

今天上午，魅蓝E3在魅族在魅族商城、天猫、京东、苏宁易购开启限量预售活动，预售订单将在3月31日（首销当天）优先发货，当天成功预购魅蓝 E3的用户将获得魅族缤纷mini自拍杆一支。

来自官方的消息显示，魅蓝E3在3月21日发布24小时后，在魅族商城、天猫、京东、苏宁易购预约量同比魅蓝E2增长超65%。

魅蓝E3将于3月31日在线上线下正式开售，此外备受好评的J-20定制版E3也在4月9日开展预售。

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