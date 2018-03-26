诺基亚8 Sirocco国行高调宣布！明天上午京东正式预售

IT之家3月26日消息 今年初，HMD在巴塞罗那MWC2018现场召开发布会，推出了一波诺基亚手机新品，其中最引人注意的莫过于诺基亚8 Sirocco。官方称这款手机完美融合了诺基亚手机的精致工艺与实用性创新，展示出尊贵外观与高端质感。

诺基亚8 Sirocco发布之后，国行方面一直没有消息，但是下面的这个消息小伙伴们看到可要兴奋一阵了！刚刚，诺基亚手机官方正式宣布！Nokia 8 Sirocco国行即将面世！

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低调不失精致，冷峻又有温度，于方寸间感知尽心的雕琢，Nokia 8 Sirocco即将到来！传承北欧极简设计理念，造就每一个弧度的恰到好处；运用芬兰人最爱的玻璃，成就每一次触摸的爱不释手；不凡性能体验，铸就每一次使用的迅如疾风。

Nokia 8 Sirocco将于3月27日上午10点08分京东正式开启预售。官方暂时还未公布具体售价，Nokia 8 Sirocco的海外售价为749欧元，约人民币5830元，不过参考诺基亚7 Plus的国行售价，Nokia 8 Sirocco会不会给我们带来惊喜呢？

诺基亚8 Sirocco机身玻璃占比达到了95%，同时将指纹读取器移到了机身背部，机身正面为双曲面屏幕，背面同样采用双曲面设计，整机看起来晶莹玉润。IT之家小编认为还是比较养眼的。

配置方面，诺基亚8 Sirocco搭载了5.5英寸的2K pOLED曲面屏（大猩猩5代玻璃），整机三围小巧，仅140.93x72.97x7.5毫米。配置方面，搭载骁龙835处理器，6GB LPDDR4X+128GB UFS 2.1存储，后置蔡司双摄为1200万像素+1300万像素，前置为500万（2.0光圈）。电池为3260毫安时，支持骁龙QC4快充，支持无线充电功能，并取消了3.5mm耳机接口。

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