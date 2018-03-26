魅族15真机入网工信部！黄章的“小试牛刀”

IT之家3月26日消息 魅族官方已经确定，将在今年推出高端旗舰手机，称之为魅族15 Plus，另外还有魅族15，统称为魅族15系列手机。

此前在谷歌Android官方网站上已经上线了包含魅族15、魅族15 Plus以及魅族15 Lite三款产品。魅族15与15 Lite的屏幕大小为5.5英寸，而15 Plus的屏幕大小则达到了6.0英寸。

现在，工信部上出现了几款魅族新机，魅族15出现了黑、金、玫瑰金三种配色，在造型方面也略有不同。三款机型正面均采用了圆形 home 键设计，不过机身四周并无明显的指纹识别按键开孔，因此推测圆形 home 键集成了指纹识别。

此外，这三款手机并非采用18:9的全面屏设计，正面采用了隐藏式听筒，摄像头居中。其中有三款机型背面采用了双摄，金色版本还采用了Pro7 上的金属拉丝工艺。

另一款手机则是采用了单摄像头，首创的“U”型天线条设计同样出现在了这几款手机身上。另外，环形闪光灯也得以保留。

从入网工信部的正面照来看，该机与此前曝光的魅族15真机谍照以及渲染图几乎一致。如无意外，这就是魅族的15旗舰了。

根据IT之家的爆料，魅族 15 系列将采用 AMOLED 屏幕，将搭载三星处理器或者高通骁龙移动平台。

不知道大家对这款手机如何评价呢？不感兴趣的煤油们也不要失落，毕竟此前黄章在魅族论坛发布称15只是其多年后回归魅族的小试牛刀，今年8月份推出的16系列才是全力打造的产品。

来自Android官网的信息显示，魅族15系列三款新机的特性如下（爆料消息）：

魅族15：

屏幕大小：5.5英寸

运存大小：4GB

存储空间：64GB，128GB

OS版本：Android 7.1.1

指纹识别支持：是

NFC支持：否

魅族15 Lite：

屏幕大小：5.5英寸

运存大小：4GB

存储空间：32GB，64GB

OS版本：Android 7.1.2

指纹识别支持：是

NFC支持：否

魅族15 Plus：

屏幕大小：6.0英寸

运存大小：6GB

存储空间：64GB，128GB

OS版本：Android 7.0

指纹识别支持：是

NFC支持：否

外观方面，三款产品没有太大的区别，采用了前置指纹识别，但魅族15与15 Lite的屏幕大小为5.5英寸，而15 Plus的屏幕大小则达到了6.0英寸。