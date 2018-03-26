经典不会过时：回顾索尼15年间手机外形演变

MWC2018上索尼发布了两款新的旗舰机Xperia XZ2以及Xperia XZ2 Compact，全新的外形设计引发了一片争议。XZ2用背后弧面玻璃替换了上一代的平板玻璃，XZ2 Compact更是使用了塑料材质背壳。让一众大法忠实粉丝高呼“这不是我们熟悉的索尼手机”。关于新的设计语言是否出色见仁见智，但索尼以及索尼爱立信曾带来过许多经典手机。随着科技进步，手机功能日新月异，性能也不断加强，那些经典机型早已没人用了。但优秀的设计却可以历久弥新，令人百看不厌。

索尼Xperia XZ2

经典直板机T618/T628

2003年上市的T618采用金属材质外壳，屏幕边框采用了烤漆的工艺，在彩屏时代迅速获得了消费者的喜爱。随后跟进的T628将T618的圆形按键变为方形，使得手感变得更好。在T618出现之前，索尼爱立信经历了巨额亏损，而凭借这款经典机型，他们一举扭亏为盈，T618可以说对索尼爱立信有救命之功。

T618

Walkman手机W800

W800依旧采用方正的直板机造型，但占比不高的的橙色元素却让整个手机显得动感十足。主打多媒体功能的它在2005年时和诺基亚N系列一时瑜亮。当然，Walkman手机W800在音乐方面更强，而后置200万像素摄像头支持自动对焦，同时还有两颗LED闪光灯，镜头处的设计也非常出彩。

W800

无缝键盘W950

进入2006年，Walkman系列手机推出了W950。这款手机取消了摄像头，没有记忆卡插槽，取消了导航键，增加了MP3用的快进后退和暂停键。另外，W950非常少见将键盘和整个手机正面板一体化，但整体上看去的确非常简洁而有精神，背光亮起时，键盘部分非常漂亮。虽然一体化的键盘造成了打字时的手感不佳，但W950可是配备了触摸屏加触控笔的。

W950

成熟大气P1c

2007年的P1c正面延续了W950的经典设计，但键盘不再是与手机面板一体，而是改成QWERTY全键盘，一个按键左右可以输入两个字母让打字效率高了许多。相应的，无论是黑色版本还是白色版本，手机的商务气息更浓厚了，成熟大气形容它很合适。

P1c

黑白撞色C905

2008年就拥有800万像素摄像头的C905在造型上也非常惊艳，虽然机身大部分都是塑料材质，但银色的涂铬边框和黑色形成鲜明对比，让手机显得很帅气。而摄像头以及镜头滑盖也如一条银带镶嵌在黑色的背壳上，还是那个字，帅。

C905

金属拉丝无惧指纹的Xperia X1

同为2008年上市的智能机Xperia X1拥有一块3英寸的触摸屏，屏幕边框电池盖都采用了金属拉丝工艺，不会沾染指纹，其余部分用了塑料，而边角则是镀铬材质。无论是X形的导航键盘，还是拉丝工艺、侧滑盖设计，都让整部手机充满了高级感。

Xperia X1

弧面背壳全触屏手机Xperia X10

这是诞生于2009年的一款全触屏手机，圆润的背壳让Xperia X10握持起来很舒服，而不对称的侧边涂铬则是整个手机设计的点睛之笔，让手机顿时优雅了不少。

Xperia X10

纤薄曲线Xperia LT15i/18i

优雅的曲线，侧面的银线，4.2英寸屏幕最薄处才8.7mm，是当时最薄的安卓手机。2011年登场的Xperia LT15i以及LT18i展现了索尼最一流的工业设计，在2018年看到这款手机，依旧感觉它太过惊艳。

Xperia LT15i

熟悉的大法Xperia Z1

从Xperia Z1起，索尼的旗舰机造型就是我们现在口中的熟悉的大法味了。Xperia Z1到Z5，以及随后的Xperia X系列，都采用了方正平衡的造型，上下对称的黑边，这几款机型只在材质，边角及摄像头位置上有些不同。虽然这个造型第一眼难称惊艳，但却非常耐看，或许也是该设计语言一直延续至今的原因。

Xperia Z1

我们草草地回顾当然无法把大法家的经典手机设计全都一网打进，但从中也能看到所谓经典的设计没有统一的标准，也并非一成不变。这次采用新设计语言的Xperia XZ2和Xperia XZ2 Compact究竟是开启一个全新的经典，还是一种倒退，只有时间才能给出答案。