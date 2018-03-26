诺基亚 9/8 Pro原型机猛料：无刘海屏，搭载骁龙845

IT之家3月26日消息 HMD在发布诺基亚手机品牌一年后，在2018年将加大力度推出新机。在此前的MWC2018大会上，HMD发布了诺基亚 7 plus，还有诺基亚8 Sirocco，其中前者已开卖，后者诺基亚8 Sirocco宣布3月27日京东开启预售，但目前售价未知。现在关于诺基亚9（2018）、诺基亚8 Pro（2018）的爆料浮出水面。

▲诺基亚9概念机

此前有消息称，诺基亚9将采用刘海屏设计，不过现在外媒NPU表示，另一报告表示诺基亚9或诺基亚8 Pro的原型机之一并没有刘海屏，而是采用了类似诺基亚8 Sirocco设计。

IT之家报道，此前爆料消息称，诺基亚9或诺基亚8 Pro采用高通骁龙845处理器，还有消息称诺基亚9将采用屏下指纹识别。

根据以上信息，HMD也可能在同时测试有刘海屏的全面屏诺基亚9和无刘海屏的诺基亚9手机，同时这也可能是两款不同的旗舰手机。

随着2017年的苹果iPhone X的发布试探市场，进入2018年后，搭载“刘海”的全面屏手机开始在安卓手机市场爆发，不过和iPhone X不同，这些安卓刘海屏手机并没有内置3D面部识别传感器，刘海处也只是简单放置了前置摄像头、光学距离等传感器，引起网友不满，因此IT之家也发布了《危险，刘海！》的评论文章，与大家分享最辣评点。

现在还不清楚HMD是否坚持诺基亚8 Sirocco的设计，还是顺应潮流上马刘海屏。