IT之家学院：如何优雅地使用小米钱包模拟门卡

门卡模拟是小米钱包内通过NFC（近场无线通讯技术）实现的可模拟部分门禁卡的功能，模拟成功的门卡可以与其他MIPay卡片共存，使用时需验证指纹。小米MIUI最早于2017年底便开始内测门卡模拟功能，2018年1月公测，3月正式上线稳定版，支持小米5及之后的所有支持NFC的小米手机。

门卡模拟的实现原理简单来说，就是用手机读取门禁卡的ID，也就是门禁系统用来识别用户身份的ID，使用时把手机NFC芯片的ID改为读取的门禁卡ID。

美中不足的是，小米钱包门卡模拟支持模拟的卡的范围十分有限，小米官方明确表示：

目前仅支持模拟市面上未经加密且频率为13.56MHZ的门卡；

带有门卡功能的银行卡和储值消费、公交消费等功能的门卡暂时不能被模拟。即使模拟成功，这些卡片也不具备银行、公交等功能。

▲门卡支持范围

现存问题

那么问题来了，现在很多高校中在使用的“校园一卡通”，通常会集成饭卡、热水卡、洗衣卡甚至银行卡的功能，用于这些储值功能的扇区一定是加密的。按照小米的提示，这些卡是不能被模拟的，即使有“漏网之鱼”被模拟成功，也无法使用储值功能。事实上，经过多张卡多次试验之后，我也没碰到过可以模拟成功的，所有带储值功能的门禁卡在检测时都会提示“读卡失败，可能存在加密区，请重试”。如果检测时完全没有反应，那么这张卡并不是13.56MHz的，连成为“漏网之鱼”的机会也没有。

▲读卡失败

解决办法

经过一些尝试之后，我发现一种可以解决频率为13.56MHz、有加密区的门卡无法模拟的办法，我身边并没有找到频率非13.56MHz的卡，没做试验，理论上同样是可以的。

这个办法操作极为简单，但需要一定成本，因为要用到一款软件—“NFC卡模拟\NFC Emulator”，所以需要另一台（注意是另一台）已root并支持NFC的手机，这里我用的是一台已经刷了开发版并已root的小米5。

软件的使用十分简单：贴卡读取——命名——OK，使用亦是十分简单：亮屏（无需解锁）——刷手机——开门，听说刷Xposed框架会有插件可以实现息屏刷卡，我还没有尝试，毕竟只是在中间搭桥，最终目的还是用门卡模拟功能模拟成功。

模拟成功后试用一下是可以用的，便可以进行下一步操作，将要被模拟的手机亮屏，不要解锁，因为如果用小米钱包开了公交卡并设为默认模式，贴在别的设备上默认用公交刷卡，所以在锁屏界面点亮即可。打开小米钱包——门禁模拟，开始检测。

检测成功会出现“开始模拟”按钮，点击“开始模拟”，会出现“用户协议”与“身份验证”界面。

同意协议并验证身份后，便可以开始模拟，模拟过程中两台手机并不需要再次接触，就像我们之前提过的，只是模拟ID，检测时已经读出。模拟过程大概需要十几秒，远少于提示的一分钟。

模拟成功后需要填写门卡名称，之后便可使用，使用时需要验证指纹。

后记

以上便是可以解决问题的一种方法，在使用这种方法之前，我还尝试过另一种方法，中途卡住了，用上面的方法成功了之后就没再折腾，这里把思路说一下，有条件的大佬可以试一下。

这个方法同样基于模拟ID的思想，具体思路是把卡的ID读出来，写进不加密的白卡，之后模拟之。这里要用到另一款软件——“MCT（MifareClassicTool）”，是一款可读可写的软件，并且不需要root。

我原本想用MCT读出卡片内信息，写进白卡，之后用门卡模拟来模拟复制后的卡，但是我的饭卡从读取后的信息来看，0-9扇区是加密的，ID在0扇区，无法读出。

我的尝试便止步于此，后来查阅资料了解到122U CUID破解卡片之类的，但是现买需要时间，于是曲线救国想到了之前的办法。有条件的老哥可以再试一下。

纯属个人经验与见解，如有错误请不吝赐教。