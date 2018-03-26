IT之家学院：教你如何在安卓手机上使用Chrome插件

目前世面上的手机浏览器大都以chrome为核心，奇怪的是chrome在桌面版上的神技—“插件”，在手机上却不支持。于是乎国内手机浏览器别管是内置的还是第三方也同样追随了chrome不支持策略。想想如果手机浏览器也支持插件那该是多么愉悦的事情啊。
于是乎我“看不下去”了，我看不下去也没有办法啊，我又不是程序员。找找网上有没有吧。于是乎有了今天的主角：Yandex浏览器。
来自俄罗斯，也是众多基于chrome内核的浏览器中的一员。战斗民族做出来的东西果然简单粗暴！
接下来就为大家演示一下：将某购物助手插件加到Yandex上
准备的安装包
主角：Yandex安卓手机浏览器
浏览器插件：某购物助手.crx
其他app：RAR
安卓手机一台：此处用的是诺基亚7Plus
步骤
（1）在安卓手机上安装Yandex安卓手机浏览器和winrar安卓手机版
打开应用商店下载安装Yandex和RAR：
（2）以一款购物插件为例，你也可以下载你喜欢的插件，文中插件仅为示范作用：
修改插件的后缀名，crx改为zip▼
（3）使用RAR解压缩并且再删除其中一个文件夹：
使用RAR打开插件文件▼
解压后的样子▼
（4）删除其中的“_metadata”文件夹▼
（5）打开Yandex浏览器在地址栏里输入 chrome://extensions/，并勾选“开发模式”▼
（6）加载某购物助手插件▼
大功告成，展示一下：