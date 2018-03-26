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IT之家学院：教你如何在安卓手机上使用Chrome插件

2018-3-26 22:54:12来源：IT之家作者：kanbuxiaqu责编：飞龙评论：

目前世面上的手机浏览器大都以chrome为核心，奇怪的是chrome在桌面版上的神技—“插件”，在手机上却不支持。于是乎国内手机浏览器别管是内置的还是第三方也同样追随了chrome不支持策略。想想如果手机浏览器也支持插件那该是多么愉悦的事情啊。

于是乎我“看不下去”了，我看不下去也没有办法啊，我又不是程序员。找找网上有没有吧。于是乎有了今天的主角：Yandex浏览器。

来自俄罗斯，也是众多基于chrome内核的浏览器中的一员。战斗民族做出来的东西果然简单粗暴！

接下来就为大家演示一下：将某购物助手插件加到Yandex上

准备的安装包

  • 主角：Yandex安卓手机浏览器

  • 浏览器插件：某购物助手.crx

  • 其他app：RAR

  • 安卓手机一台：此处用的是诺基亚7Plus

步骤

（1）在安卓手机上安装Yandex安卓手机浏览器和winrar安卓手机版

打开应用商店下载安装Yandex和RAR：

（2）以一款购物插件为例，你也可以下载你喜欢的插件，文中插件仅为示范作用：

修改插件的后缀名，crx改为zip▼

（3）使用RAR解压缩并且再删除其中一个文件夹：

使用RAR打开插件文件▼

解压后的样子▼

（4）删除其中的“_metadata”文件夹▼

（5）打开Yandex浏览器在地址栏里输入 chrome://extensions/，并勾选“开发模式”▼

（6）加载某购物助手插件▼

大功告成，展示一下

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关键词：Chrome插件

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