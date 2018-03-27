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一加手机6跑分现身Geekbench：骁龙845力创新高

2018-3-27 6:49:35来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月27日消息 按照一加半年一旗舰的惯例，今年上半年，一加将推出新一代的旗舰手机一加6（暂称），而这款手机的配置和造型近期得到了进一步的曝光，据悉，一加6（A6000）采用了6.28英寸的全高清AMOLED显示屏，分辨率为2280X1080，其他方面，前置相机为2000万（f/2.0光圈），后置2000+1600万双镜头，均为f/1.7的大光圈，夜拍值得期待。

现在，在跑分网站Geekbench上，一加6的身影也现身了，来自泄密达人@slashleaks的爆料，Geekbench上的一加6确认搭载了骁龙845处理器，搭配6GB运存，安卓8.1系统，单核跑分2535、多核跑分8632，符合骁龙旗舰机的身份。

作为对比，以采用骁龙835的三星S8为例，其单核心分数最高徘徊在2000分附近，多核心分数最高在6500分左右。

综合爆料，一加手机6采用了高通骁龙845移动平台，辅以8GB的运行内存（高配版），存储空间达到了256GB，摄像头（主摄）像素为1600万+2000万像素，屏幕大小为6.2英寸。

根据XDA报道，将于今年6月份发布的一加6的4G峰值下载速度将达到Cat.16，也就是1Gbps。

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关键词：一加6一加

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