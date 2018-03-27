内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓平板

宏碁Chromebook Tab 10发布：首款Chrome OS平板电脑

2018-3-27 6:59:48来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月27日消息 赶在苹果27号的教育活动之前，谷歌今天发布了首款Chrome OS平板电脑——宏碁Chromebook Tab 10，该设备将面向K-12市场。

自2011年推出以来，Chrome OS设备已经不限于Chromebox和多合一的笔记本电脑，带有触摸屏的可用于多种模式的可折叠设备也很受欢迎，现在谷歌将该操作系统扩展到平板电脑。

宏碁Chromebook Tab 10运行全功能的Chrome操作系统，屏幕底部有一个Dock，Dock上有一些工具，可快速创建笔记，截图和放大等。

宏碁Chromebook Tab 10支持Play商店和Android应用，所有现有的Chromebook教育功能（如教室IT管理）也都支持。Google Expeditions AR软件即将推出，该软件支持生物学，地理和天文学方面的各种课程。

在设计方面，考虑到面向教育市场，这款设备看起来类似现有的Android平板电脑。厚边框围绕9.7英寸的LED显示屏，分辨率为2048 x 1536，PPI为264。该IPS面板支持Wacom EMR手写笔，不需要电池，可以无缝插入平板电脑进行存储。

规格方面，宏碁Chromebook Tab 10搭载了我们第一次在三星Chromebook Plus上看到的“OP1”处理器，该芯片组具有两个Cortex-A72和四个Cortex-A53处理器内核。与其他Chromebook一样，它具有4GB RAM和32GB存储空间以及用于扩展的microSD卡插槽。

其他规格包括2×2 MIMO 802.11ac Wi-Fi，蓝牙4.1，200万像素前置摄像头和后置500万像素摄像头，拥有USB Type-C端口、3.5毫米耳机插孔和双扬声器，电池续航为9小时。

宏碁Chromebook Tab 10将于今年4月以329美元（约合人民币2062元）在北美推出，今年5月在欧洲，中东和非洲地区推出，价格为329欧元（约合人民币2566元），价格方面与目前的入门级iPad相同，并且与当今大多数Chromebook相同。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：ChromebookChrome OS宏碁

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10