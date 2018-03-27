宏碁Chromebook Tab 10发布：首款Chrome OS平板电脑

IT之家3月27日消息 赶在苹果27号的教育活动之前，谷歌今天发布了首款Chrome OS平板电脑——宏碁Chromebook Tab 10，该设备将面向K-12市场。

自2011年推出以来，Chrome OS设备已经不限于Chromebox和多合一的笔记本电脑，带有触摸屏的可用于多种模式的可折叠设备也很受欢迎，现在谷歌将该操作系统扩展到平板电脑。

宏碁Chromebook Tab 10运行全功能的Chrome操作系统，屏幕底部有一个Dock，Dock上有一些工具，可快速创建笔记，截图和放大等。

宏碁Chromebook Tab 10支持Play商店和Android应用，所有现有的Chromebook教育功能（如教室IT管理）也都支持。Google Expeditions AR软件即将推出，该软件支持生物学，地理和天文学方面的各种课程。

在设计方面，考虑到面向教育市场，这款设备看起来类似现有的Android平板电脑。厚边框围绕9.7英寸的LED显示屏，分辨率为2048 x 1536，PPI为264。该IPS面板支持Wacom EMR手写笔，不需要电池，可以无缝插入平板电脑进行存储。

规格方面，宏碁Chromebook Tab 10搭载了我们第一次在三星Chromebook Plus上看到的“OP1”处理器，该芯片组具有两个Cortex-A72和四个Cortex-A53处理器内核。与其他Chromebook一样，它具有4GB RAM和32GB存储空间以及用于扩展的microSD卡插槽。

其他规格包括2×2 MIMO 802.11ac Wi-Fi，蓝牙4.1，200万像素前置摄像头和后置500万像素摄像头，拥有USB Type-C端口、3.5毫米耳机插孔和双扬声器，电池续航为9小时。

宏碁Chromebook Tab 10将于今年4月以329美元（约合人民币2062元）在北美推出，今年5月在欧洲，中东和非洲地区推出，价格为329欧元（约合人民币2566元），价格方面与目前的入门级iPad相同，并且与当今大多数Chromebook相同。