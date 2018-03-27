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华硕ZenFone 3 Deluxe安卓8.0更新：顶配曾全球首搭骁龙821

2018-3-27 7:40:16来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月27日消息 华硕上周证实，三款ZenFone 3智能手机将在三月份获得Android 8.0奥利奥版本的升级，但没有提及确切的发布日期。

事实上，华硕刚刚宣布，ZenFone 3 Deluxe是三款中第一款获得安卓8.0更新的手机。此更新适用于ZS550KL型号，即运行5.5英寸显示屏的ZenFone 3 Deluxe型号，而不包括尺寸稍大的5.7英寸屏幕的ZS570KL型号（顶配版）。

本次更新主要是升级到Android O，删除第三方应用程序：TripAdvisor，Puffin Browser和Kindle，此外还将FM收音机功能移至快速设置里面。

升级到安卓8.0之后，桌面操作逻辑也略微改动，比如要进入“所有应用程序”菜单，需“向上滑动”手势进行操作。

根据华硕的说法，Android 8.0 Oreo升级到所有ZenFone 3 Deluxe设备将需要大约一周的时间，如果你没有收到，请前往设置/关于/系统更新尝试手动更新。

ZenFone 3 Deluxe发布于2016年6月份，共有三个版本，其中最高配的版本全球首搭骁龙821处理器，这个版本拥有6GB RAM和256GB UFS2.0存储空间。其它两个版本则搭载骁龙820处理器，分别拥有4GB RAM+32GB ROM和6GB RAM+64GB ROM。

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关键词：华硕Zenfone安卓8.0

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