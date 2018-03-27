诺基亚1手机印度上市：价格超便宜

IT之家3月27日消息 在继诺基亚1上市英国亚马逊之后，现在，这款诺基亚最低端，也是诺基亚最便宜的智能手机登陆了印度市场了。

这是诺基亚首款基于Google新款Android Oreo（Go Edition）平台的手机。售价为5499印度卢比（约人民币540元），并将于3月28日开始上市。此外，可拆卸后壳将在4月份单独出售，每款价格为450印度卢比（约43元），提供天蓝色/灰色/黄色/粉色。

配置方面，诺基亚1采用了4.5英寸的854x480分辨率的显示屏，搭载了联发科MT6737M处理器（主频1.1GHz），1GB+8GB的存储搭配，后置500万（LED闪光）、前置200万。电池2150毫安时。

诺基亚1是Android Go平台诺基亚最便宜的智能手机。系统附带Google的优化应用程序套件，适用于Gmail，智能助理，搜索，地图和YouTube等服务，这些服务消耗的数据较少，体积不大。Play商店也进行了优化，展示应用程序的精简版。与标准版本的Android Oreo相比，操作系统本身占用的空间更小。

在印度等市场，诺基亚1并不是这些百元机的最佳选择之一。其中红米5A的价格为5999卢比，略高于诺基亚1的价格，但硬件明显更好，并且运行Android的完整版本。