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OPPO F7正式发布：刘海屏，前置2500万像素摄像头

2018-3-27 7:58:17来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月27日消息 OPPO F7已经正式发布，该机填补了OPPO入门级A1和旗舰级OPPO R15之间的空白。

OPPO F7正面采用6.23英寸2280x1080像素高分辨率“刘海”显示屏，高宽比为19：9。

该机前置自拍摄像头高达2500万像素，前置摄像头也是这部“自拍专家”手机的主要卖点，其光圈为f / 2.0，支持各种软件增强功能。首先，前置摄像头具有HDR功能，其次其配备了AI功能，可以识别自拍者是男性还是女性，并相应地为其进行不同的美化，即使男女出现在同一张照片中。另外还有一个鲜艳模式，顾名思义就是让颜色更饱和。此外，还有AR贴纸功能。

前置摄像头也可用于面部解锁，软件使用大约128个识别点来识别用户的脸部，并且如果眼睛闭上将无法解锁。

OPPO F7配备了联发科P60芯片组，该八核处理器频率为2.0GHz，辅以4GB/6GB的RAM和64GB/128GB的可扩展存储。内置3,400mAh电池，但遗憾的是似乎不支持VOOC快速充电，该机预装基于Android 8.1 Oreo的ColorOS 5.0系统。

OPPO F7将于4月9日在印度上市，并将由Flipkart独家在线销售。4GB版本的价格为21,990卢比（约合2126元），而6GB + 128GB机型的价格则为26,990卢比（约合2610元）。普通版F7将提供日光红，月光银和钻石黑款式，而128GB版本将提供日光红和钻石黑版本。

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关键词：OPPO F7OPPO

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