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谷歌开始阻止未认证设备运行自家应用：国产手机侧目

2018-3-27 8:41:14来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月27日消息 Android是一个开源操作系统，因此有数不清的各种设备。如果该设备获得了Google认证，那么就可以在该设备上分发Google的官方Android应用（例如Play商店，地图等）。但如果设备没有通过谷歌认证，例如亚马逊的Fire OS平板电脑以及大部分中国厂商的手机，那么就不会被允许安装这些应用。

有些用户通常会在需要时通过各种方式自行安装Google应用程序，也有一些制造商在未经许可的情况下安装Google应用。但现在谷歌开始采取相应的措施了。当用户尝试运行Google应用时，Google现在会检查Android系统映像的生成日期。如果是未经认证的设备，并且运行的是2018年3月16日之后编译的Android操作系统版本，那么Google应用将无法使用。

值得庆幸的是，安装自定义ROM的用户可以使用Android ID注册自己的设备，以允许Google应用在设备上运行。每个用户有100个设备限制，这对于ROM测试人员可能不太够，但对于大多数人来说是足够的。

目前尚不清楚的是，这将如何影响那些想在他们的Fire OS平板电脑上运行Play Store的用户，或者其他任何运行制造商系统的“未经认证”的设备，而什么又是“自定义ROM”呢？期望谷歌对此作出回应。

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关键词：谷歌

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