猛料大剧透！华为P20系列手机发布前亮点汇总

北京时间晚上20点30分，华为将在巴黎举行新品发布会，届时P20系列将正式和大家见面。对于本次发布会，IT之家将为大家带来全程图文直播，大家可以多多关注。

在华为Mate 10发布之后，P系列自然成为了大家关注的焦点，相比Mate系列，华为P系列手机相对更加年轻化、时尚化，当然，新机发布之后也将稳坐华为机皇的宝座。本次P系列命名为P20，其本身相较于上一代P10也有了重大改变，因此还未上市就俘获了外界大量的目光。

在P20正式亮相之前，我们不妨回顾一下过去这段时间里已经曝光的信息，他们能够为我们勾勒出这款万众关注的新机的大致形象。

P20共有三款机型，其中包括P20 Pro、P20、P20 lite，现在，IT之家就为小伙伴们带来华为P20系列发布前亮点汇总，先从P20 Pro开始！

一、P20 Pro

在造型设计上，根据爆料，P20 Pro将采用“刘海”全面屏设计，除了双玻璃机身和圆润的造型以外，并且拥有渐变色机身，配色相当新颖，极具辨识度。背面最显眼则是独享三颗摄像头设计。外媒winfuture主编Roland Quandt爆料称这三摄像头配置了4000万+2000万+800万像素（也有消息称是1200万+1600万+1600万），还支持5倍变焦，相机部分相当值得期待。

配置方面，华为P20 Pro屏幕尺寸为6.0英寸，分辨率2180x1080，搭载麒麟970，内存升级到了6GB，存储空间达到了128GB，电池容量4000mAh，售价约为7017元（899欧元）。

华为P20 Pro基准测试分数显示，其多核处理器得分为6729分，单核处理器得分为1928分。此次曝光的P20 Pro搭载了6GB运存，可能是由于采用了相同的处理器的缘故，因此其分数与此前曝光的P20没有太大的区别，此前曝光的P20跑分单核为1878分，多核为6699分。

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二、P20

P20与P20 Pro外观大致相同，但背面只采用了双摄，据爆料，华为P20采用麒麟970芯片，搭载安卓8.1+EMUI8.1，采用4GB+128GB配置，屏幕分辨率2240x1080，电池容量3400mAh，采用2000万+1200万像素双摄像头。

此外，P20和P20 Pro搭载正面指纹识别，价格方面为649欧元，约合人民币5000元。

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三、P20 lite

P20 lite是P20系列中售价最便宜的一款，P20 lite最便宜，售价为369欧元，约人民币2876元起。

准确的说，P20 lite就是国内已经发布了的nova 3e，两者在外观、配置上均一致。P20 lite也是P20系列中唯一一款采用了后置指纹识别的手机。

配置方面，采用5.8英寸19:9异形全面屏设计，其后置1600万虚化双摄，由1600万主镜头+200万专业虚化镜头组成，支持人像模式、大光圈模式等，支持先拍照后对焦；前置2400万像素摄像头，支持人脸解锁。

P20 lite搭载麒麟659处理器，配备4GB内存+64GB存储空间，2900mAh电池，运行基于Android 8.0 Oreo的EMUI 8.0系统。

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四、Mate RS保时捷设计

除了P20系列的三款手机以外，华为还准备了一款称之为Mate RS的保时捷设计手机，但是暂不清楚是否会在本次发布会一同亮相。在国内工信部，华为的一款神秘机型“NEO-AL00”已经入网，“NEO-AL00”极有可能就是Mate RS，工信部上关于这款手机的具体消息少之又少，唯一可以确认的是其将拥有512GB的存储。

华为日前在巴黎的P20宣传活动上，同样出现了华为Mate RS的身影，这款手机与奢侈品牌Porsche Design合作设计。来自华为的代表告诉GadgetMatch，这将是与P20，P20 Pro和Porsche Design Mate 10完全不同的手机。

有消息称，这款产品采用了华为海思麒麟970处理器，同时拥有6GB的内存，以及512GB的存储空间，因此并非华为Mate 11，而是比华为Mate 10系列更高端定位的产品。

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北京时间晚上20点30分，IT之家将为大家带来P20发布会全程直播，敬请关注。